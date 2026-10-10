Mar del Plata ofrece una nueva oportunidad para quienes desean iniciarse en el mundo del ballet. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón que funciona a instancias de la iniciativa de Marcelo Gonzalez junto a las autoridades del Teatro Colón, en las instalaciones del Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, abrió las inscripciones para su ciclo básico de danza clásica. Una propuesta completamente gratuita que permite a niños y adolescentes comenzar su formación artística con el respaldo de una de las instituciones culturales más prestigiosas del país.

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En diálogo con El Marplatense, las profesoras de danza clásica Fabiana Roma y Tatiana Kucic destacaron que la ciudad cuenta con la única sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ubicada fuera de Buenos Aires, lo que representa una posibilidad de acceder a una formación especializada sin necesidad de trasladarse durante los primeros años de estudio.

“Esta es una escuela gratuita, acompañada por las profesoras, un amplio y bello salón y hasta pianistas”, explicaron las docentes al describir las características de la enseñanza que reciben los estudiantes.

La carrera contempla cuatro años de formación correspondientes al ciclo básico de danza clásica. Además de las clases de ballet, los alumnos cursan asignaturas complementarias como francés, música, preparación física, danzas argentinas y danza contemporánea, disciplinas que contribuyen a desarrollar una preparación artística integral.

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta es que quienes completan el ciclo obtienen una certificación oficial del Teatro Colón, independientemente de que decidan continuar o no sus estudios superiores en Buenos Aires.

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En este sentido, el Instituto Superior de Arte informó que, desde 2025, los títulos otorgados por la institución cuentan con validez jurisdiccional reconocida por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un avance que fortalece el reconocimiento académico de su oferta educativa.

Las profesoras señalaron que la sede marplatense, primera subsede del interior del país del ISATC, funciona desde hace ocho años y que las primeras generaciones de estudiantes ya comenzaron a regresar a la ciudad luego de avanzar en su formación, algunos incluso iniciando sus carreras profesionales.

“Realmente es una gran oportunidad que han tenido ellos de empezar su formación aquí en Mar del Plata y les han abierto las puertas a muchas posibilidades de lo que es el desarrollo artístico de un profesional”, expresaron.

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Esta vinculación también permite mantener un intercambio constante entre ambas sedes. Los alumnos que continúan su carrera en Buenos Aires regresan periódicamente para participar de muestras y compartir sus experiencias con los estudiantes más pequeños, mientras que bailarines de la capital también visitan Mar del Plata para realizar presentaciones conjuntas.

Durante las últimas vacaciones de invierno, el Teatro Tronador BNA fue escenario de funciones de El lago de los cisnes y El carnaval de los animales, espectáculos que reunieron a estudiantes de ambas ciudades y convocaron a una importante cantidad de espectadores.

En cuanto al proceso de ingreso, las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 permanecerán abiertas hasta el lunes 30 de noviembre. El trámite deberá realizarse mediante un formulario disponible en la página oficial del Teatro Colón.

La convocatoria está destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años para ingresar a primer año, mientras que para tercer año podrán presentarse aspirantes de entre 12 y 14 años que cuenten con formación previa en danza clásica.

Las docentes aclararon que no es necesario haber estudiado ballet durante varios años para postularse al primer nivel, ya que durante las evaluaciones se consideran aspectos como las aptitudes físicas, la musicalidad y la expresión artística.

El proceso de selección contempla una primera instancia de inscripción virtual y posteriormente evaluaciones presenciales en Mar del Plata, con la participación de maestros provenientes de Buenos Aires, quienes se trasladan especialmente para examinar a los aspirantes.

De esta manera, la ciudad continúa consolidándose como un espacio de formación artística de alcance nacional, ofreciendo a las nuevas generaciones la posibilidad de iniciar una trayectoria en la danza clásica de manera gratuita, con el respaldo académico del Teatro Colón y oportunidades de continuidad educativa.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 30 de noviembre a través de la página oficial del Teatro Colón.

Link de inscripciones: Teatro Colón

Consultas: [email protected]