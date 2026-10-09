La tradición teatral italiana llegará a Mar del Plata con “Il Mestier Comico – Viaggio nel mondo delle maschere”, un espectáculo inspirado en la Commedia dell’Arte que invita a recorrer el universo de las máscaras venecianas y sus personajes clásicos. La función se realizará este domingo 11 de octubre, a las 20, en la sede ubicada en avenida Paso 4473, entre Chaco y Diagonal del Ombú.

Ads

Puede interesarte

La presentación es organizada por la Sociedad Italiana “Las Tres Venecias”, junto a la Compagnia Teatrale Pantakin di Venezia, y contará con la participación especial de Michele Casarin, actor, director y maestro veneciano especializado en esta tradición escénica.

La propuesta recupera los tradicionales canovacci de la Commedia dell’Arte, un género teatral popular caracterizado por sus personajes reconocibles, el humor y la improvisación. Durante la función, las máscaras y figuras como Arlecchino, Pantalone, Brighella y Zanni serán parte de un recorrido que atraviesa siglos de historia teatral.

Ads

Casarin es fundador de la compañía Pantakin di Venezia y cuenta con una trayectoria internacional vinculada a la difusión de este arte. Además, desarrolló espectáculos relacionados con el emblemático Carnaval de Venecia, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad italiana.

El encuentro se enmarca en la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo y forma parte de la Gira Argentina 2026, organizada por la Asociación Familia Veneta de Rosario junto a la compañía veneciana. La actividad cuenta con el auspicio del Consulado de Italia en Mar del Plata, ACAESIT y ADASIM.

La función propone una experiencia que combina teatro, música, humor e interacción con los espectadores, con el objetivo de acercar al público a una tradición artística que continúa vigente en la cultura italiana.

Ads

El ingreso será con reserva previa por WhatsApp al 223 455-0268, contacto de Félix. La actividad se realizará en avenida Paso 4473, Mar del Plata.