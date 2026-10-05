VISIONSHOW pudo acceder en exclusiva al comunicado oficial que emitió "La Panera Rosa" en dónde respaldaron públicamente a Matías Alé, negando puntos centrales de la versión difundida por Daiara Da Costa Reis durante los últimos días en los medios.

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La empresa gastronómica aseguró que la joven no fue despedida y desligó completamente a Alé de cualquier decisión relacionada con su situación laboral.

“Es absolutamente falsa la información que afirma que la señorita Daiara Da Costa Reis fue despedida el pasado día 26 de septiembre de 2026”, señalaron desde la empresa. Además, explicaron que el vínculo laboral continúa vigente y que la trabajadora fue intimada formalmente a retomar sus tareas habituales aunque todavía no regresó a ellas.

Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo dedicado específicamente a Matías Alé. La empresa aclaró que el actor “no posee ni ha poseído relación laboral, comercial, administrativa ni directiva alguna” con Carrotcake S.R.L., firma empleadora, ni con la marca La Panera Rosa.

Según explicaron, Alé se encontraba en el establecimiento exclusivamente en calidad de cliente y calificaron como “totalmente falso e infundado” atribuirle algún tipo de responsabilidad o intervención en el supuesto despido.

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La firma también remarcó que la gestión operativa y las relaciones laborales corresponden exclusivamente a Carrotcake S.R.L. y reiteró que Da Costa Reis no fue despedida.

En medio de la polémica también se produjo un encuentro con la joven en La Panera Rosa. Según pudo saber Visionshow, la intención era grabar un video en el que aclarara sus dichos sobre Matías Alé. Sin embargo, después de varias idas y vueltas, finalmente decidió no realizar la grabación y se retiró del lugar.

Finalmente, la empresa solicitó a los medios y plataformas que difundieron versiones que considera erróneas que procedan a rectificar la información y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por los daños y perjuicios que pudieran haberse generado.

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