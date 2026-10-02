EXCLUSIVO VISIONSHOW: En las últimas horas comenzó a circular la versión de que La Peña de Morfi llegaría a su fin y dejaría la pantalla de Telefe. Sin embargo, desde el canal desmintieron categóricamente esa información ante la consulta de Visionshow.

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La noticia había sido dada por el periodista Damián Rojo en Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V por El Nueve. Allí aseguró que Telefe había decidido ponerle punto final al histórico ciclo conducido actualmente por Diego Leuco y Carina Zampini.

Ante la repercusión que tomó la versión, desde Visionshow nos comunicamos directamente con Telefe para conocer cuál era la situación del programa. Desde el canal fueron contundentes y aseguraron que la información sobre el final de La Peña de Morfi “es mentira”.

De esta manera, Telefe desmintió que exista una decisión de terminar con el ciclo creado por Gerardo Rozín, que este año celebra sus diez años y continúa formando parte de la programación de los domingos.

La Peña de Morfi regresó a la pantalla este año con Diego Leuco y Carina Zampini al frente, acompañados por su tradicional propuesta de música en vivo, cocina, humor y entrevistas.

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