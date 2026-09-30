El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez inició esta semana una ambiciosa campaña solidaria denominada “Ladrillo + Ladrillo”. El objetivo central de la propuesta es recaudar, en un plazo de siete días, el dinero equivalente a 10.000 ladrillos para financiar la remodelación integral del Pabellón Gómez, un sector fundamental para la internación de los pacientes pediátricos.

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La presentación oficial de la iniciativa se llevó a cabo este lunes, donde participaron Marcelo González, padrino del hospital, y Alicia Garré, presidenta de la Asociación Cooperadora. Ambos referentes destacaron la urgencia de las obras y la necesidad de contar con el apoyo de la comunidad para mejorar las condiciones edilicias donde se brinda atención médica diaria a miles de niños.

Durante el encuentro con el medio Visionshow, los impulsores de la campaña explicaron que el Pabellón Gómez requiere una intervención profunda para optimizar sus instalaciones. La modalidad de la colecta busca que cada aporte, por pequeño que sea, sume para alcanzar la meta establecida en el corto plazo de una semana. La transparencia y la participación ciudadana son los pilares sobre los que se sostiene este pedido de colaboración.

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Marcelo González hizo especial hincapié en el impacto positivo que tendrá esta obra en la calidad de vida de los niños internados. Según detalló, la remodelación no solo implica una mejora estética, sino una actualización necesaria de los espacios de internación para garantizar un entorno adecuado para la recuperación de los pacientes. Por su parte, Alicia Garré subrayó que el trabajo de la Asociación Cooperadora es constante, pero que en esta oportunidad requieren un esfuerzo extra de la sociedad para poder concretar el proyecto en el tiempo previsto.

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La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando a particulares, empresas y organizaciones a sumarse a la iniciativa. Los referentes del hospital enfatizaron que la difusión es tan importante como la donación económica, ya que permite que el mensaje llegue a más personas y se logre alcanzar el objetivo de los 10.000 ladrillos. La campaña representa una oportunidad para que la sociedad civil se involucre directamente en el fortalecimiento de una institución de salud pública de referencia.

El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez mantiene, a través de estas acciones, su compromiso con la excelencia en la atención pediátrica. La remodelación del Pabellón Gómez se suma a una serie de esfuerzos que la institución realiza para adaptar sus servicios a las necesidades actuales de la medicina infantil. La expectativa de los organizadores es que la respuesta de la gente permita iniciar las obras de manera inmediata una vez finalizado el periodo de recaudación.



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