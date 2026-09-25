La noticia del fallecimiento de Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, ha dejado un vacío en la radiofonía argentina. Tras confirmarse su deceso este viernes, el mundo del espectáculo comenzó a rendirle homenaje a través de las redes sociales, recordando su extensa carrera al frente de algunos de los ciclos más importantes de la historia de los medios de comunicación en el país.

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En medio de las despedidas, han vuelto a cobrar relevancia diversas entrevistas que el conductor brindó en sus últimos años, las cuales permiten comprender el cambio de vida que había decidido emprender. Uno de los testimonios más significativos fue el que otorgó en 2022 a Visionshow, durante la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro de Radio.

Aquella noche resultó ser un evento especial para el periodista, quien había regresado temporalmente a la Argentina tras vivir más de dos años en Uruguay. Durante la gala, recibió un reconocimiento por su trayectoria, un galardón que coronaba más de tres décadas de labor ininterrumpida frente a los micrófonos.

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En aquella charla, el conductor se refirió a su nueva rutina del otro lado del Río de la Plata y a la determinación de alejarse del ritmo frenético que había marcado su carrera profesional durante décadas. González Oro fue contundente al manifestar que no tenía intenciones de volver a trabajar diariamente en la radio, argumentando que sentía que ya había cumplido un ciclo extenso y productivo.

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“Sentía que ya había trabajado mucho a lo largo de mi vida y que había llegado el momento de disfrutar de una etapa diferente, con menos obligaciones y lejos de la vorágine cotidiana de los medios”, expresaba por aquel entonces. Su mudanza a Uruguay, concretada en 2020, le permitió encontrar una tranquilidad que, según sus propias palabras, buscaba desde hacía tiempo.

El periodista explicaba que su objetivo principal era disfrutar de sus tiempos personales, dejando atrás las exigencias que implica estar al frente de un programa diario. En aquella aparición pública de 2022, se lo pudo observar con un perfil más bajo y un cambio físico que reflejaba el proceso de introspección que estaba atravesando, lejos de la exposición mediática que lo caracterizó durante años.

Si bien es cierto que, tras aquel encuentro, tuvo participaciones y regresos puntuales a los medios desde su residencia en Uruguay, la entrevista con Visionshow dejó en claro su intención de priorizar su bienestar personal. Hoy, ante su partida, esas declaraciones cobran un nuevo significado, retratando a un hombre que, tras una vida dedicada a la comunicación, eligió transitar sus últimos años bajo una filosofía de vida completamente distinta.