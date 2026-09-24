El episodio ocurrió durante un móvil de LAM desde la presentación de MasterChef Celebrity. Iavícoli consultó a Wanda sobre la situación de Martín Migueles y, una vez terminada la entrevista, la conductora creyó que su micrófono ya estaba apagado y lanzó un insulto contra la panelista, que terminó escuchándose al aire.

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Ante la repercusión, APA publicó un contundente mensaje en sus redes: “Desde APA repudiamos fervientemente el insulto de Wanda Nara hacia Karina Iavícoli”.

La asociación fue lanzada recientemente con el objetivo de reunir a periodistas de distintos ámbitos y tiene entre sus impulsores a Dente, Smith y Von Brocke.

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