1 min de lectura
APA repudió el insulto de Wanda Nara a Karina Iavícoli
Luego del fuerte cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli, APA (Asociación de Periodistas Argentinos), entidad impulsada por Tomás Dente, Pilar Smith y Evelyn Von Brocke, expresó públicamente su respaldo a la periodista y repudió el insulto de la conductora.
El episodio ocurrió durante un móvil de LAM desde la presentación de MasterChef Celebrity. Iavícoli consultó a Wanda sobre la situación de Martín Migueles y, una vez terminada la entrevista, la conductora creyó que su micrófono ya estaba apagado y lanzó un insulto contra la panelista, que terminó escuchándose al aire.
Ante la repercusión, APA publicó un contundente mensaje en sus redes: “Desde APA repudiamos fervientemente el insulto de Wanda Nara hacia Karina Iavícoli”.
La asociación fue lanzada recientemente con el objetivo de reunir a periodistas de distintos ámbitos y tiene entre sus impulsores a Dente, Smith y Von Brocke.