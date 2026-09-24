La conductora María Belén Ludueña dio inicio este miércoles a una nueva etapa en su carrera profesional con el lanzamiento de Termómetro Social. El programa, que se emite a través del canal de streaming Mejunje TV, tuvo su primera emisión a las 14:30, consolidándose como una de las apuestas más recientes de la señal para su grilla de contenidos.

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El ciclo se presenta como una propuesta semanal enfocada en el análisis de los temas que marcan la agenda pública. Con un formato dinámico, el programa busca combinar la información periodística con el debate, la opinión y el entretenimiento, integrando además la participación de invitados especiales que aportan diversas perspectivas sobre los asuntos de mayor relevancia.

Para esta nueva aventura televisiva, la periodista encabeza una mesa de trabajo integrada por figuras reconocidas del ámbito mediático. Acompañan a María Belén Ludueña en este desafío los panelistas Germán “Pampa” Mónaco y Fito Baqué, quienes aportan su visión sobre los tópicos centrales de la semana. Por su parte, Pablo Montagna completa el equipo con el segmento dedicado a toda la información y las novedades del mundo del espectáculo.

La incorporación de Termómetro Social a la programación de Mejunje TV refleja la intención del canal de fortalecer su oferta de contenidos en vivo, apostando por un formato que permite recorrer la actualidad desde múltiples aristas. Con este estreno, la señal busca captar a una audiencia interesada en un análisis profundo pero ágil de los acontecimientos que atraviesan a la sociedad.

El debut de este miércoles marca el comienzo de un ciclo que promete instalarse como un espacio de referencia dentro de la plataforma. La propuesta de María Belén Ludueña se suma así a la creciente tendencia de los medios digitales que buscan trasladar la rigurosidad del periodismo tradicional al lenguaje y la inmediatez del streaming, manteniendo el foco en la interacción y el análisis constante de la realidad.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DdpLcMtqeJ-/?stkn=MTNydjZ2YW8yYXdrcw==

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