Según informaron desde la institución, la conductora “continúa mejorando día a día” y presenta una buena evolución. Sin embargo, permanecerá internada durante los próximos días para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención necesarios.

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Además, su familia y los profesionales médicos agradecieron los saludos y las muestras de cariño recibidas durante estos días.

De no producirse cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el viernes.





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