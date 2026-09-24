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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: continúa mejorando pero seguirá internada
El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada a raíz de una neumopatía.
Según informaron desde la institución, la conductora “continúa mejorando día a día” y presenta una buena evolución. Sin embargo, permanecerá internada durante los próximos días para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención necesarios.
Además, su familia y los profesionales médicos agradecieron los saludos y las muestras de cariño recibidas durante estos días.
De no producirse cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el viernes.