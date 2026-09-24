Rijel explicó al aire cómo había llegado aquella información y reconoció que se trató de una situación muy delicada. Durante su descargo, remarcó el cariño y la admiración que siente por Mirtha y celebró especialmente que la diva pudiera superar el cuadro de salud que había generado preocupación en los últimos días.

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La conductora de Infoshow también hizo referencia a las repercusiones que provocó aquella noticia y habló de lo ocurrido desde su lugar como periodista, luego de haber comunicado una información que no terminó siendo correcta.

El episodio se había producido en medio de días de mucha preocupación por la salud de Mirtha. La conductora había atravesado distintas internaciones durante septiembre por problemas respiratorios y su evolución fue seguida de cerca tanto por su familia como por los medios.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DdpQgxqCA3x/?stkn=MTRoaWJzeTlxaXA3aQ==

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