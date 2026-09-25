El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes 25 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada debido a un cuadro respiratorio. Según detalló la institución, la conductora presenta una evolución favorable y se encuentra estable en su proceso de recuperación.

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De acuerdo con el informe oficial, la paciente "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio". En este sentido, se destacó que durante los últimos días ha logrado incrementar su actividad física, contando con el acompañamiento constante del equipo de Kinesiología del centro de salud.

A pesar de la mejoría observada, los profesionales médicos a cargo de su atención determinaron que Mirtha Legrand debe continuar internada. El objetivo de esta medida es completar su recuperación de manera integral, asegurando que pueda retomar sus actividades habituales con total normalidad una vez que reciba el alta médica.

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"Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado", expresaron desde el sanatorio en el comunicado oficial.

El documento fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. Desde la institución también comunicaron que, en caso de no producirse cambios significativos en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido públicamente el lunes.

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De esta manera, la conductora continúa bajo estricto cuidado médico, manteniendo una evolución positiva que permite ser optimistas respecto a su pronta mejoría. La noticia ha sido recibida con alivio por sus seguidores, quienes aguardan novedades sobre su salud a través de los canales oficiales de la institución médica.