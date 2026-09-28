La salud de Mirtha Legrand atraviesa una etapa positiva, según lo confirmado por las autoridades del Sanatorio Mater Dei. A través de un comunicado oficial difundido este domingo 28 de septiembre, la institución médica brindó detalles sobre la recuperación de la reconocida conductora, quien permanece bajo observación profesional.

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El informe, que lleva la firma del director médico del sanatorio, el doctor Enrique Echagüe, destaca la estabilidad de la paciente. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico", precisó el parte médico, llevando tranquilidad a sus seguidores y al público en general.

Desde el centro de salud señalaron que la conductora se encuentra acompañada por su entorno familiar más cercano durante su internación. Asimismo, destacaron que la paciente expresó su gratitud ante las muestras de afecto recibidas en los últimos días. "Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado", indicaron desde la institución.

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En cuanto a los pasos a seguir, el Sanatorio Mater Dei estableció un cronograma de comunicación para mantener informada a la opinión pública sobre el estado de salud de la figura televisiva. Según lo informado, de no producirse cambios significativos en su cuadro clínico, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

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La noticia sobre la finalización del tratamiento con antibióticos marca un avance importante en el proceso de recuperación de Mirtha Legrand. La atención médica continúa centrada en su evolución constante, mientras se espera que los próximos días confirmen la tendencia positiva reportada por el equipo de profesionales que la asiste.