El periodista Marcelo Polino abordó este sábado, durante la emisión de su programa Polino Auténtico por Radio Mitre, uno de los temas que acaparó la atención mediática en los últimos días: el acuerdo alcanzado entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Tras años de litigios y conflictos judiciales, ambas figuras lograron ponerle un punto final a sus diferencias legales mediante una audiencia de conciliación.

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El entendimiento alcanzado entre la modelo y el economista implica el cierre definitivo de todas las causas que mantenían abiertas en los tribunales. Según trascendió, uno de los pilares fundamentales de este convenio es la firma de un estricto compromiso de confidencialidad. Esta cláusula impide que los términos exactos del arreglo sean revelados públicamente, manteniendo bajo reserva los detalles de la resolución.

En las horas previas a la declaración de Marcelo Polino, circularon diversas versiones en los medios de comunicación respecto al aspecto económico del acuerdo. Algunos informes señalaron que la cifra involucrada ascendería a los 600 mil dólares, los cuales se habrían pactado mediante un pago inicial seguido de cuotas. No obstante, desde la representación legal de Martín Redrado salieron rápidamente a cuestionar estas cifras, insistiendo en que cualquier dato sobre el convenio debe permanecer en el ámbito privado debido a la confidencialidad acordada.

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La palabra de Marcelo Polino cobra una relevancia particular en este escenario, dado su estrecho vínculo con Luciana Salazar. El periodista no solo mantiene una amistad histórica con la modelo, sino que también es el padrino de Matilda, la hija de Salazar. Esta cercanía le otorga una visión privilegiada sobre un conflicto que, durante los últimos años, tuvo múltiples capítulos tanto en la Justicia como en la exposición pública de los protagonistas.

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Con este acuerdo, se cierra una de las disputas más mediáticas del mundo del espectáculo argentino. A pesar de las especulaciones sobre los montos y las condiciones, el entorno de los involucrados busca ahora bajar el perfil y cumplir con lo pactado en la instancia de conciliación. Por el momento, el silencio sobre los pormenores del arreglo parece ser la prioridad para ambas partes, dejando atrás una etapa marcada por la confrontación constante.

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