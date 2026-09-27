La artista argentina Lali Espósito regresó este sábado 26 de septiembre al estadio de River Plate para protagonizar un show multitudinario que reafirmó su posición como una de las figuras más importantes del pop nacional. Ante un Monumental colmado, la cantante desplegó su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, ofreciendo una puesta en escena cargada de energía, cambios de vestuario y una conexión única con sus miles de seguidores.

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La velada, que marcó el tercer River en la carrera de la artista, estuvo atravesada por una propuesta visual y musical diseñada especialmente para la magnitud del estadio. Cada canción fue coreada por el público, que acompañó a la intérprete en un recorrido por su etapa musical actual, consolidando un espectáculo que ya se perfila como uno de los eventos más destacados del año en la escena local.

El momento de mayor impacto de la noche llegó cuando Lali Espósito invitó al escenario a Tini Stoessel. La aparición de la cantante generó una ovación inmediata entre los presentes, quienes fueron testigos de un encuentro histórico entre dos de las máximas referentes del pop argentino. Ambas artistas compartieron el centro de la escena para realizar una interpretación conjunta de “Like a Virgin”, uno de los temas más emblemáticos de la trayectoria de Madonna.

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Para esta performance, las cantantes eligieron vestir trajes de novia, emulando la icónica presentación que Madonna realizó durante la entrega de los MTV Video Music Awards en 1984. Aquella actuación original, que quedó grabada en la historia de la música pop mundial, fue recreada con precisión por las artistas argentinas, convirtiendo el momento en la postal más comentada y compartida de la jornada en las redes sociales.

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La participación de Tini Stoessel no solo aportó un valor agregado al repertorio de la noche, sino que simbolizó la unión de dos trayectorias que han logrado trascender fronteras. El público del Monumental celebró la complicidad entre ambas figuras, quienes demostraron su capacidad para montar un show de nivel internacional en uno de los escenarios más exigentes del país.

Con este tercer River, Lali Espósito ratificó la solidez de su propuesta artística y su capacidad de convocatoria. La combinación de una puesta en escena ambiciosa, la calidad de su banda y la sorpresa final junto a Tini Stoessel cerraron una noche que quedará marcada en la memoria de los fanáticos que colmaron el estadio para celebrar el presente musical de la artista.