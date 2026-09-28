Este lunes, el programa La Mañana con Moria, emitido por la pantalla de El Trece, presentó la entrevista completa realizada por Moria Casán a Facundo Moyano. El dirigente sindical decidió romper el silencio para referirse al episodio ocurrido el 4 de agosto con Candela Arizaga, un suceso que derivó en la intervención de la policía y el inicio de una investigación judicial que tomó estado público.

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Durante el mano a mano, Facundo Moyano reconstruyó los pormenores de aquella madrugada. Según su testimonio, la situación se desencadenó cuando Candela Arizaga sufrió una fuerte descompensación dentro de su domicilio. El exdiputado relató que la joven perdió el conocimiento, lo que lo llevó a interpretar que podría estar atravesando un paro cardíaco, motivo por el cual procedió a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba asistencia médica de urgencia.

“Candela casi se muere”, aseguró Moyano durante la charla con Moria Casán. El dirigente admitió que, en medio de la desesperación de aquel momento, no lograba comprender la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. “No sé lo que le pasó, si fue un brote. No lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar”, reconoció ante las cámaras, enfatizando la confusión que reinó durante los minutos previos a la llegada de la ayuda profesional.

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En relación con la investigación judicial en curso, el exlegislador sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan su versión de los hechos. Según afirmó, las llamadas telefónicas que realizó para pedir auxilio quedaron debidamente registradas, constituyendo elementos clave que, a su entender, demuestran su accionar durante la emergencia. Moyano reiteró su rechazo a las acusaciones que pesan en su contra y subrayó que su intención al hablar públicamente es esclarecer qué sucedió realmente en el interior de su departamento antes de que la joven abandonara el edificio y el caso trascendiera a los medios.

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La entrevista, que se extendió durante un tiempo considerable, había comenzado el viernes pasado en vivo. Sin embargo, debido a la extensión del relato, la producción decidió continuar con la grabación una vez finalizado el horario habitual del ciclo televisivo. Finalmente, el material completo fue puesto al aire este lunes, permitiendo que el protagonista expusiera su postura frente a los hechos que mantienen abierta una causa judicial.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/Dd1Ze5uus0X/