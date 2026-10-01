Cristina Pérez habló con Primicias Ya luego de quedar en medio de la polémica que se generó en Radio Rivadavia por los dichos de Daniel Avellaneda sobre Flor de la V.

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El episodio ocurrió durante el pase entre los programas de Cristina Pérez y Jonatan Viale, cuando Avellaneda cuestionó una opinión de Flor y se refirió a ella en reiteradas oportunidades como “señor”.

En ese momento, Viale intervino y remarcó que Flor es una mujer y que debía ser respetada como tal, mientras que Cristina permaneció al margen del intercambio y no cuestionó públicamente las expresiones de su compañero.

La actitud de la periodista llamó especialmente la atención por la relación que mantuvo durante años con Flor de la V, quien posteriormente recordó que compartieron comidas, encuentros, entrevistas y distintos momentos de sus vidas.

Consultada por Primicias Ya a la salida de la radio sobre lo ocurrido y la repercusión que tomó el tema, Cristina se refirió a la situación y dejó en claro que no quería entrar en un enfrentamiento público.

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La polémica creció luego de que Flor manifestara su sorpresa por la actitud de Pérez y cuestionara que no hubiera intervenido durante el programa. La conductora consideró que, más allá de la relación personal entre ambas, esperaba una postura frente a los dichos de Avellaneda y al respeto de su identidad.

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