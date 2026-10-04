Este sábado, Juana Viale regresó a la conducción de La Noche de Mirtha, el ciclo que se emite por la pantalla de El Trece. Durante el desarrollo del programa, la actriz aprovechó el espacio para llevar tranquilidad a la audiencia y a los seguidores de Mirtha Legrand, brindando precisiones sobre el estado de salud de la histórica conductora, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.

Ads

La consulta sobre la evolución de la diva surgió de la mano de Barbie Simons, quien indagó acerca de cómo se encontraba la presentadora en su proceso de recuperación. Ante esto, Juana Viale respondió con optimismo y confirmó una mejoría significativa en su cuadro clínico. "Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común", aseguró la conductora durante la emisión del programa.

Al ser consultada sobre el ánimo de su abuela, Juana Viale apeló al humor que caracteriza a la familia y destacó que la personalidad de la conductora se mantiene intacta a pesar de las circunstancias. "Tiene sus días, como su carácter", comentó con una sonrisa, dejando entrever que la recuperación avanza de manera favorable y que la diva conserva su esencia habitual.

Ads

Asimismo, la nieta de la estrella televisiva reveló que Mirtha Legrand sigue con atención cada detalle de la programación desde su habitación en el centro de salud. Según relató, la conductora no pierde oportunidad de observar el desempeño de su nieta frente a las cámaras. "Nos está mirando y después me viene la bajada de línea", bromeó Juana Viale, aunque aclaró rápidamente que las devoluciones que recibe de parte de la Chiqui son siempre "todas cosas lindas".

Ads

Antes de retomar el ritmo habitual de la mesa y continuar con los invitados de la noche, Juana Viale cerró el segmento enviándole un afectuoso saludo a su abuela. La conductora destacó que, a pesar de los días de internación, la diva permanece pendiente de la televisión y sigue de cerca el avance de su recuperación médica con el apoyo constante de su entorno familiar.