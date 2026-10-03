Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada están separados después de más de una década de relación. La confirmación llegó este viernes en LAM, donde Ángel de Brito reveló detalles de la ruptura y contó que la bailarina ya está en una nueva relación.

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Según relató De Brito, habló directamente con el Chato Prada, quien le confirmó la separación y le aseguró que hubo una infidelidad por parte de Lourdes.

Además, el conductor contó que Lourdes está saliendo desde hace aproximadamente cuatro meses con un joven de 27 años, empresario y jugador de rugby.

La noticia se conoce después de varios meses de rumores, desmentidas e información sobre una crisis entre Lourdes y el productor. Durante el último tiempo, la pareja había atravesado distintas versiones sobre su situación sentimental, aunque ambos habían mantenido los detalles de su vida privada lejos de la exposición.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzaron su relación hace más de una década y son padres de Valentín. Tras varias idas y vueltas, ahora fue el propio productor quien, según contó Ángel de Brito, confirmó que están separados.

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