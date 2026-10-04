EXCLUSIVO VISIONSHOW. Fito Páez protagonizó un tenso momento durante el recital que está brindando este sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, en el marco de su Sale el Sol Tour 2026.

Ads

En medio del show, el músico frenó para manifestar su enojo por lo que estaba sucediendo entre el público y el personal de seguridad.

Según relataron testigos presentes en el estadio, la seguridad hacía sentar reiteradamente a las personas que se levantaban de sus lugares para disfrutar del recital. La situación terminó provocando la reacción de Fito, quien interrumpió el espectáculo para cuestionar lo que estaba ocurriendo.

“Me tienen las pelotas llenas”, lanzó desde el escenario. Luego agregó: “No estamos en los 70” y, todavía molesto, aclaró: “No son policías, son contratados de seguridad. Déjenme de joder”.

El enojo fue tal que, en medio de la situación, Páez llegó a revolear un micrófono sobre el escenario.

Ads

El reclamo ocurrió mientras el público se mostraba efusivo, se levantaba de sus asientos y disfrutaba del recital. Fito dejó en claro su desacuerdo con el accionar de la seguridad y posteriormente continuó con el show.

La presentación en Mar del Plata forma parte del Sale el Sol Tour 2026, la gira con la que el músico continúa recorriendo distintos escenarios.

Ads