Por Marcelo Gobello

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​Un día como hoy, el 5 de octubre de 1962, el panorama de la música popular cambió para siempre con un gesto en apariencia modesto: el lanzamiento en el Reino Unido de «Love Me Do», el primer sencillo oficial de cuatro muchachos de Liverpool llamados The Beatles.

Editado por el sello Parlophone —bajo la lúcida y providencial mirada del productor George Martin—, aquel vinilo de 7 pulgadas en 45 RPM no solo representó el debut discográfico del grupo, sino la chispa inicial de una revolución cultural sin precedentes.

​Detrás de sus aparentes dos minutos y veintidós segundos de sencillez, «Love Me Do» esconde una pequeña saga de estudio tan fascinante como reveladora sobre los estrictos estándares de la industria británica de la época. La canción pasó por los micrófonos de los estudios de Abbey Road en tres oportunidades distintas durante 1962, cada una con un baterista diferente tras los parches.

La primera toma quedó registrada el 6 de junio de 1962 durante la audición histórica para el sello EMI. En aquella oportunidad, la batería estuvo a cargo de Pete Best. Si bien la prueba sirvió para obtener el contrato de grabación, la ejecución de Best no logró convencer técnicamente a George Martin. Pocas semanas después, en agosto, John, Paul y George tomaron la drástica decisión de desplazar a Best e incorporar formalmente a Ringo Starr.

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​El 4 de septiembre, la banda volvió al estudio ya con Ringo sentado tras los parches para registrar la versión definitiva. Sin embargo, el perfeccionista George Martin —acostumbrado al rigor del trabajo de sesión— prefirió asegurar la jugada y citó una nueva sesión para el 11 de septiembre, contratando al sesionista profesional Andy White. En esa tercera grabación, Ringo fue relegado a tocar percusión mientras White asumía la batería.

Existe una confusión muy extendida sobre qué versión llegó a las disquerías. La primera edición original del sencillo de 45 RPM (Parlophone R 4949), publicada aquel 5 de octubre de 1962, contiene la versión grabada el 4 de septiembre con Ringo Starr en la batería. En cambio, la versión con Andy White en batería (y Ringo en percusión) fue utilizada posteriormente para el primer álbum del grupo, Please Please Me, y para reeditados posteriores en varios países. Por su parte, la toma germinal con Pete Best permaneció inédita durante más de tres décadas, hasta su rescate oficial en el compilado Anthology 1 en 1995.

​Con «P.S. I Love You» en el lado B, el tema desbordaba una frescura inusual para la época, sostenida por armonías vocales impecables entre Lennon y McCartney, y ese distintivo y visceral toque de armónica a cargo de John que remitía de inmediato al blues norteamericano. Aquella primera estocada rozó el puesto 17 de los charts británicos, abriendo un camino de no retorno.

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​A más de seis décadas de su lanzamiento, «Love Me Do» trasciende su valor de colección: es el certificado de nacimiento del pop/rock moderno y el testimonio directo del preciso instante en que cuatro jóvenes de Liverpool comenzaron a reescribir la historia.



​El vinilo original del sencillo "Love Me Do" / "P.S. I Love You" (Parlophone R 4949, 1962). La mítica etiqueta roja del primer prensaje británico, que inmortalizó la toma del 4 de septiembre con Ringo Starr en la batería.