El 12° Festival Internacional de Cine de Comedia (FUNCINEMA) llegó a su fin este domingo en Mar del Plata y tuvo como gran ganador al cortometraje argentino “Normal Kids”, dirigido por Juanma Ozan y Valentín Wein, que obtuvo el premio a Mejor Cortometraje de la Competencia Internacional.

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El reconocimiento tuvo además un doble festejo para la producción nacional, ya que Teo Colella y Río Cabral, sus protagonistas, recibieron el premio a Mejor Actuación.

El jurado, integrado por Matías Dinardo, Diego Ercolano y Nancy Jaimez, definió a “Normal Kids” como “una comedia ágil y divertida, que aborda con lucidez el tema de la amistad durante la infancia y su relación con el mundo adulto”. También resaltó la construcción de sus personajes y el trabajo realizado con la cámara, el montaje y la música.

Sobre Colella y Cabral, los integrantes del jurado destacaron “la naturalidad, frescura y complicidad” con la que interpretaron a sus personajes y consideraron que el vínculo construido entre ambos resulta “genuino, entrañable y desfachatadamente memorable”.

La presencia argentina también se hizo sentir con “Casi 30”, de Mila Aquilia y Bianca Oliveti, que obtuvo el Premio del Público y una mención especial. El jurado lo definió como un corto “auténtico, cercano y con toques bien marplatenses”, capaz de abordar la amistad y el acompañamiento durante momentos de crisis desde el humor y la ternura.

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En tanto, la francesa Apolline Andreys recibió el premio a Mejor Dirección por “Lady Attila”. El jurado valoró la construcción de un universo en el que la imaginación funciona como una forma de libertad, además del trabajo realizado con la música y el ritmo del montaje.

El reconocimiento al Mejor Gag o Situación Cómica quedó en manos de la producción suiza “The Undying Pain of Existence”, de Oscar Jacobson, mientras que el Premio Pochoclo Rental al Mejor Corto Argentino en Exhibición fue para “Dra. Miranda”, de Denise Anzarut.

Además de “Casi 30”, recibió una mención especial el cortometraje español “Videoclub 2001”, de Guillermo Polo, por el trabajo de dirección de arte utilizado para reconstruir el universo de los antiguos videoclubes.

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La edición número 12 de FUNCINEMA concluyó con récord de espectadores y un balance de 20 proyecciones y 106 producciones exhibidas entre la Competencia Internacional de Cortos y las diferentes secciones paralelas.

De esta manera, el festival volvió a convertir a Mar del Plata en escenario para el cine de comedia internacional, con una edición en la que las producciones argentinas ocuparon un lugar central entre los principales reconocimientos.