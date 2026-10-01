El popular y querido personaje regresa con un nuevo espectáculo, más ambicioso, divertido y desopilante “Pirulo en el aire”. La presentación será el sábado 10 de octubre a las 21 en el Centro de Arte Radio City Roxy de Mar del Plata, ubicado en San Luis 1750. Las entradas están disponibles en boletería del teatro y Plateanet.

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Este nuevo show de comedia familiar traslada a Pirulo al mundo frenético y vertiginoso de la televisión, donde deberá lidiar con la fama, los sets de grabación y lo más complicado, la aparición de una figura femenina que pondrá a prueba el vínculo con su hermano Segundo.

Pirulo Valmaceda es un personaje creado por el ventrílocuo cordobés Mauro Villaverde, quien comenzó a darle vida a través del arte de la ventriloquía. La dupla entre Pirulo y Villaverde se consolidó junto a Gerardo Coniglio, con quien comenzaron a realizar transmisiones en redes sociales durante la pandemia. El proyecto, trasladó posteriormente su humor de las redes a los escenarios teatrales, con una propuesta basada en la improvisación, las historias cotidianas y la particular personalidad de Pirulo.

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A partir de allí, Pirulo construyó una trayectoria en los escenarios y desarrolló diferentes espectáculos junto a sus compañeros. El personaje se caracteriza por un humor destinado a públicos de distintas edades y por una dinámica que combina ventriloquía, actuación y situaciones de comedia.

En esta nueva propuesta, Mariano Garnero se suma al elenco junto a Villaverde y Coniglio para acompañar a Pirulo en su incursión en el mundo de la televisión. La historia propone nuevos personajes, situaciones inesperadas y el particular vínculo entre Pirulo y su hermano Segundo.

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El popular y querido personaje ganador de 3 años seguidos el Premios Carlos de la Gente (Carlos Paz) llega con “Pirulo en el Aire” para que grandes y chicos compartan una noche de humor y diversión en Mar del Plata.

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