Abel Pintos habló sobre su próxima presentación ante el Papa y reveló cuáles son las canciones que le gustaría interpretar si tuviera la posibilidad de elegir parte del repertorio.

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En comunicación con Mercedes Ninci por Radio Mitre, el cantante explicó que todavía no sabe cuántos temas cantará ni cuáles serán finalmente seleccionados, ya que la organización mantiene un proceso marcado por los tiempos y protocolos propios de un acontecimiento de estas características. “No sabemos mayor detalle”, señaló al ser consultado sobre la presentación.

Sin embargo, ante la posibilidad de mencionar canciones de su propio repertorio, Pintos destacó “Motivos” y “La Llave”. Sobre esta última hizo especial énfasis debido al significado personal que tiene para él.

“Motivos o La Llave son canciones que me gustaría mucho interpretar, especialmente La Llave”, expresó el músico. Además, explicó que ese tema mantiene desde su concepción una conexión con su espiritualidad y con su devoción a Dios, la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús.

Pintos remarcó que, al tratarse de una invitación de estas características, prefiere esperar las indicaciones de los organizadores antes de realizar propuestas. Según explicó, cuando participa como invitado busca ponerse “a disposición” y respetar las decisiones y necesidades del evento.

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El artista también se mostró emocionado por el escenario elegido, el Cottolengo Don Orione, debido a que uno de los primeros espacios donde realizó conciertos en Bahía Blanca pertenecía a esa misma institución. Para Pintos, esa coincidencia le otorga un significado todavía más especial a su participación.

Al referirse a lo que representa el encuentro, aseguró sentirse “feliz, agradecido y privilegiado” y consideró que la visita papal será un acontecimiento capaz de movilizar no solamente a los creyentes, sino también a personas de distintos puntos de la región.

Las declaraciones fueron realizadas desde el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde Pintos participó además de la presentación de la campaña solidaria “Ladrillo más Ladrillo”, destinada a colaborar con la refacción y ampliación del histórico Pabellón Gómez.