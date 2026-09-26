El programa Abrazados al tango, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante una nueva jornada cultural hoy desde las 15:00 en el Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara).

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La propuesta está orientada a la formación, la práctica y el encuentro colectivo en torno al tango. La apertura de la jornada estará a cargo de los docentes Karo Pizzo y Cacu Lucero, quienes dictarán una clase y práctica destinada a personas de todos los niveles, bailarines de distintos estilos e integrantes de la comunidad milonguera de Mar del Plata y zonas aledañas.

A partir de las 16:00 comenzará una milonga con musicalización en formato analógico. La selección musical en vinilos estará a cargo de Ramiro Podestá y Marcos Meyer, creadores del espacio La Milonga de los Abrazos y Vinilos”, con más de 15 años de trayectoria en el circuito tanguero regional.

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