El programa “Abrazados al tango” desembarca hoy en el Museo MAR con clases y milonga con vinilos
La propuesta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires ofrecerá desde las 15:00 una clase y práctica abierta, y desde las 16:00 una milonga musicalizada con discos de vinilo.
El programa Abrazados al tango, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante una nueva jornada cultural hoy desde las 15:00 en el Museo MAR (Félix U. Camet y López de Gomara).
La propuesta está orientada a la formación, la práctica y el encuentro colectivo en torno al tango. La apertura de la jornada estará a cargo de los docentes Karo Pizzo y Cacu Lucero, quienes dictarán una clase y práctica destinada a personas de todos los niveles, bailarines de distintos estilos e integrantes de la comunidad milonguera de Mar del Plata y zonas aledañas.
A partir de las 16:00 comenzará una milonga con musicalización en formato analógico. La selección musical en vinilos estará a cargo de Ramiro Podestá y Marcos Meyer, creadores del espacio La Milonga de los Abrazos y Vinilos”, con más de 15 años de trayectoria en el circuito tanguero regional.