La 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia - FUNCINEMA se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata y contará con el regreso de la sección especial Noche alucinante, programada por Pablo Conde, con funciones previstas para el 2 y 3 de octubre a las 21:30 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

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El segmento abrirá el 2 de octubre con la proyección de El Imperio, del director francés Bruno Dumont, una propuesta que combina ciencia ficción y sátira en torno a invasiones galácticas en un entorno costero, en una función articulada junto al Institut français d’Argentine y la Embajada de Francia.

En tanto, el 3 de octubre se exhibirá Ebony & Ivory, del realizador británico Jim Hosking, una comedia ambientada en una singular cumbre musical en la campiña escocesa.

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Desde la organización indicaron que el acceso a las funciones será mediante colaboración solidaria, en el marco de una programación general que incluirá 104 producciones entre cortos y largometrajes distribuidos en distintas sedes de la ciudad, como la Sala Nachman y el Museo MAR.

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