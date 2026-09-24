El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció una agenda de actividades culturales gratuitas que se desarrollará entre hoy y mañana en distintos espacios de Mar del Plata, con propuestas que incluyen presentaciones de libros, talleres, ciclos de lectura y proyecciones audiovisuales destinadas a públicos de todas las edades.

Ads

La programación comenzará hoy a las 18:00 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamar), donde se presentará el libro Tenía que ser, de Eliane Walis Ini de Teplitsky, en una actividad organizada junto a la Sociedad de Escritores Marplatenses.

Por su parte, mañana a las 15:30 la Villa Mitre (Lamadrid 3870) será sede de una nueva edición del ciclo Cosas con palabras, centrado en los desafíos de la enseñanza de la obra de Jorge Luis Borges, con la participación de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Puede interesarte

En tanto, desde las 17:30 la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal albergará la antesala del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia - FUNCINEMA, con la proyección del cortometraje Sexo a los 70 y el largometraje De todos lados un poco.

De manera simultánea, en la Sala Infantil del mismo espacio se desarrollará el taller Arco Iris de Cuentos, orientado a niños de entre 3 y 7 años. A su vez, el programa Cultura Comunitaria continuará con talleres y seminarios en disciplinas como teatro, cerámica, mosaico, arte textil y danza en distintos barrios, centros de salud y bibliotecas de la ciudad.

Ads

Ads