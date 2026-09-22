El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció los primeros avances de su 41° edición, que se desarrollará desde el 5 de noviembre, con un foco especial dedicado al cine nórdico y la proyección de títulos premiados en los principales festivales del mundo.

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Entre las novedades se destaca el ciclo Luces Nórdicas, que reunirá diez largometrajes provenientes de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, junto con la participación de una delegación de cineastas y la realización de paneles y conferencias con apoyo de representaciones diplomáticas.

Dentro de esta sección sobresale Woman Unknown, de la directora danesa May El-Touky, reciente ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. También se proyectarán Growth of the Soil, del noruego Hans Peter Moland, y The Squirrel, del finlandés Markus Lehmusruusu, entre otros títulos representativos de la región.

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La programación incluirá además producciones de Suecia como The Patron y Clementine Orange, de Islandia como Anorgasmia y Disturbed, y de Dinamarca como Cute. Completan la selección Lex Julia y My First Love, de Finlandia y Noruega, respectivamente.

En paralelo, la dirección artística confirmó la presencia de películas destacadas del circuito internacional. Entre ellas figura Fjord, con la que el realizador rumano Cristian Mungiu obtuvo la Palma de Oro en Cannes, así como La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, premiada a la Mejor Dirección.

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También integran la programación títulos como Notre Salut, de Emmanuel Marre; Everytime, de Sandra Wollner; Josephine, de Beth de Araújo, distinguida en Sundance; Everybody Digs Bill Evans, de Grant Lee; y La violinista, de Raúl García y Ervin Han.

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La programación completa de las cinco competencias oficiales será anunciada el 19 de octubre en el Palacio Libertad, en una presentación especial del festival.

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