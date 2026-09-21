El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón anunció la apertura en octubre de las inscripciones para el ciclo 2027 de las carreras de Danza y Academia Orquestal en su sede del Teatro Tronador BNA de Mar del Plata, ubicado en Santiago del Estero 1746.

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La iniciativa representa una oportunidad para marplatenses y estudiantes de distintos puntos de la región que buscan acceder a una formación gratuita con profesores y maestros del Teatro Colón de Buenos Aires, sin necesidad de trasladarse a la Capital Federal.

Bajo la premisa de que “el sueño de formarte en el Teatro Colón de Buenos Aires ahora puede cumplirse en Mar del Plata”, la institución ofrecerá la carrera de Danza y Academia Orquestal, esta última con especialización en violín, violonchelo y música de cámara.

Las inscripciones comenzarán durante octubre y estarán destinadas a quienes quieran incorporarse al ciclo lectivo 2027 y continuar su formación artística en una institución de referencia nacional.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

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