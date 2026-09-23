En el marco de la renovación integral de su histórica sucursal ubicada en Colón y Corrientes, Montecatini incorporó una intervención artística a cargo del artista plástico marplatense Felipe Giménez, quien trabaja en un mural en vivo bajo la consigna Siempre hay lugar para uno más.

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La propuesta se desarrolla en la esquina del tradicional restaurante fundado en 1963 y busca vincular su historia con una identidad cultural basada en la sobremesa, la mesa compartida y el encuentro social.

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La intervención puede observarse en tiempo real durante las jornadas del jueves 24 y el domingo 27, de 12:00 a 15:30, cuando el artista trabaje frente al público en plena producción y cierre de la obra.

Desde la firma gastronómica destacaron que la iniciativa apunta a reforzar el vínculo entre el espacio urbano, la tradición local y la comunidad, invitando a vecinos y turistas a participar de la experiencia mientras se desarrolla el proceso creativo en una de las esquinas más reconocidas de la ciudad.

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