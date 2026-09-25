El Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado durante todo octubre debido a la realización de distintos trabajos de mantenimiento y conservación en el histórico inmueble de Mar del Plata.

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La medida fue informada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), y alcanzará al predio ubicado en Quintana 3998, esquina Funes. Durante ese período no se realizarán visitas guiadas.

Las obras contemplan intervenciones en la terraza, cielorrasos y aberturas tanto de la casa como del pabellón de servicio. Los trabajos fueron autorizados por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos a partir del informe elaborado por el EMTURyC.

Según explicó el director de Cultura, Francisco Taverna, se realizarán tareas sobre la cubierta de la vivienda, hidrolavado y protección del hormigón, además de trabajos sobre las aberturas que presentan deterioro producto del paso del tiempo.

También está previsto repintar los cielorrasos de la propiedad y avanzar con tareas de pintura y mantenimiento en el pabellón de servicio. El objetivo es preservar el conjunto edilicio y garantizar mejores condiciones para su conservación.

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El funcionario destacó que el financiamiento de la intervención surgirá de un fondo afectado correspondiente al premio de Modernismo WMF/Knoll obtenido por la Casa sobre el Arroyo en 2024. El reconocimiento, otorgado por el Fondo Mundial de Monumentos (WMF), incluyó un aporte en dólares destinado a tareas de conservación.

Además, durante las obras se trabajará sobre el perímetro de iluminación de la casa para reforzar la seguridad del museo y del entorno. También se pondrá en funcionamiento el cerco perimetral de alarma existente.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, las visitas guiadas al Museo Casa sobre el Arroyo volverán a partir del 2 de noviembre de 2026, una vez finalizado el período previsto para las tareas de mantenimiento.

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