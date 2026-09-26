El cantante y compositor Palito Ortega se presentará hoy a las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), en el marco de una nueva visita a Mar del Plata.

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Durante el espectáculo, el artista ofrecerá un recorrido por las canciones más representativas de su trayectoria, con un repertorio que incluye títulos como Sabor a nada, Vestida de novia y A mí me pasa lo mismo que a usted, piezas que marcaron a distintas generaciones.

Además, el show incorporará material más reciente, entre ellos La marcha del amor, en una propuesta que combina clásicos del cancionero popular argentino con nuevas producciones.

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Con más de 48 discos editados, premios Gardel y un Grammy a la Excelencia Musical, su legado continúa creciendo. Actualmente sigue desarrollando nuevas producciones junto a Sony Music, reafirmando su lugar como una figura clave de la cultura popular argentina.

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