La Municipalidad de General Pueyrredon formalizó la renuncia de Francisco Taverna al cargo de director de Cultura del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC), cargo que ejercía desde diciembre de 2023.

Ads

La disposición establece que la dimisión del funcionario, publicada ayer en el Boletín Oficial, se hizo efectiva a partir del jueves, y deja constancia de que el ex director hizo uso de la totalidad de sus licencias por descanso anual correspondientes al período trabajado.

Asimismo, el documento incluye un reconocimiento por los servicios prestados durante su desempeño en la función pública, en el marco de su gestión dentro del organismo municipal.

Puede interesarte

El decreto cuenta con las firmas del presidente del EMTURyC, Diego Juárez; del secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli; y del Agustín Patricio Neme.

Ads

Ads