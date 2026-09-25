Abel Pintos formará parte de la agenda de actividades del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El cantante fue convocado por el Vaticano para cantar ante el Pontífice en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.



La presentación está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 9:15, horario establecido dentro del cronograma oficial de la visita papal.



Por el momento, no se informó qué canciones interpretará Pintos ni se dieron a conocer detalles sobre la duración o las características de su presentación. Esos aspectos serán definidos en las próximas reuniones entre el equipo del artista y los responsables de la organización.



La convocatoria a Abel Pintos se conoció un día después de la presentación de la canción oficial preparada para recibir al Pontífice. La obra, titulada “Argentina con el papa León”, fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina como la canción oficial de la visita y fue seleccionada mediante un concurso nacional.

Ads



La presentación de Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione será uno de los momentos musicales de una visita que tendrá una amplia agenda pastoral e institucional en distintas localidades del país.

Ads

Ads