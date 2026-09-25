La obra teatral Estrella Negra, protagonizada por Emma Burgos, volverá a presentarse mañana a las 20:00 en la Sala Nachman del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280).

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La propuesta escénica regresa a las tablas locales luego de haber sido distinguida con los Premios Estrella de Mar en las categorías de Mejor Actuación Femenina Marplatense y Mejor Dirección Marplatense, consolidándose como una de las producciones destacadas del circuito teatral independiente.

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La historia se centra en el recorrido de una mujer esclava del Siglo XIX en Uruguay que, tras obtener su libertad en un contexto atravesado por conflictos bélicos, enfrenta la soledad, los vínculos afectivos y la permanente construcción de su identidad.

A través de un formato unipersonal, la obra desarrolla un monólogo de fuerte carga simbólica y vigencia contemporánea, que invita a reflexionar sobre la lucha histórica de las mujeres por la conquista y el ejercicio de sus derechos.

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