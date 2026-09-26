El Instituto del Profesorado de Arte “Adolfo Ábalos” (IPA) llevará adelante la Semana de las Artes entre este lunes 28 y el 3 de octubre, en el marco de la conmemoración por su 40° aniversario.

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La propuesta, impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, forma parte del calendario escolar bonaerense y contempla una programación abierta y gratuita con talleres, muestras de cátedras, audiciones, clases abiertas y producciones interdisciplinarias.

En el marco de la celebración, la agenda también se extenderá a distintos espacios de la ciudad. El 2 de octubre se realizará una intervención urbana tipo flashmob en la Plaza San Martín, junto con actividades en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo.

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Asimismo, se desarrollarán dos funciones centrales bajo el título Confluencias en el Teatro Municipal Colón. La primera será el martes 29 a las 20:30, con la muestra de las carreras de danza, mientras que el miércoles 30 a la misma hora se presentarán las prácticas de conjunto de música popular.

El ingreso a ambas funciones se realizará mediante la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones comunitarias.

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