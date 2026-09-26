El Concejo Deliberante reconoció a la librería El Gran Pez por la realización de la quinta edición de Invierno. Feria de editoriales y cultura gráfica. Con sede en el Teatro Auditorium, la feria se ha consolidado como un espacio de referencia cultural en la ciudad y el país.

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En representación de la librería asistieron Lucio Ferrante, Alejandra Rumitti y Esteban Prado, quienes además se preparan para el décimo aniversario del espacio que recibió el Premio a la Librería del año otorgado por la Feria de Editores de Buenos Aires en 2021.

El reconocimiento del Concejo destacó que “la Feria Invierno se ha transformado en una propuesta emblema de nuestra ciudad, creando un espacio destacado de difusión de pequeñas y medianas editoriales, tanto de carácter artesanal, hogareño o industrial, de libros tradicionales, fanzines o propuestas más experimentales, tanto locales como de todo el país”.

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Al recibir la distinción, los representantes de la Feria Invierno y de El Gran Pez remarcaron la falta de políticas públicas desde la ciudad para articular educación y cultura con el objetivo de conocer el pasado, reivindicar y cuestionar el patrimonio simbólico y seguir formando lectores.

“El Gran Pez se ubica en el centro. Un espacio esquivo en parte del imaginario marplatense que reivindica como un lugar de encuentro de todos los puntos de la ciudad”, señalaron.

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