Librerías: menos ventas y nuevas estrategias para sostenerse
El sector atraviesa una fuerte caída del consumo, con negocios que buscan reinventarse para seguir abiertos en un contexto económico adverso.
El sector atraviesa una fuerte caída del consumo, con negocios que buscan reinventarse para seguir abiertos en un contexto económico adverso.
Fue una apreciación de su autor, el escritor y periodista Sebastián Bayer. Una imperdible obra que se divide en dos sagas, “La isla de metacoltán” y “El día de la soberanía”.
La librería marplatense presenta durante todo el mes una agenda cultural diversa que incluye talleres, exposiciones, charlas, lecturas, proyecciones y presentaciones literarias, con propuestas para distintas edades y disciplinas, a través de actividades presenciales coordinadas por artistas, escritores y docentes invitados, con el objetivo de generar cruces entre lenguajes, territorios y experiencias creativas.
Así lo indicaron comercios de Mar del Plata, pese al inicio del ciclo lectivo. "Los libros se volvieron accesorios y no necesidades", indicaron.
Lo aseguró el presidente de la Cámara Argentina del Libro, Juan Manuel Pampín, quien sin embargo advirtió una caída en la producción de los físicos, "un 40% menos con respecto a 2016".
La compró Claudio Sabadín con el propósito de mantener el nombre y a su selecto personal, y sumarle un salón para presentaciones de escritores.