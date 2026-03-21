De Palestina a Japón: febrero abre mundos creativos en El Gran Pez

La librería marplatense presenta durante todo el mes una agenda cultural diversa que incluye talleres, exposiciones, charlas, lecturas, proyecciones y presentaciones literarias, con propuestas para distintas edades y disciplinas, a través de actividades presenciales coordinadas por artistas, escritores y docentes invitados, con el objetivo de generar cruces entre lenguajes, territorios y experiencias creativas.