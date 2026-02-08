Febrero llega a la librería El Gran Pez con una programación que cruza territorios, lenguajes y sensibilidades: del dibujo a la escritura, de la fotografía al cine, de la filosofía a la poesía. Durante todo el mes, la librería se transforma en un espacio donde los mundos creativos se encuentran, dialogan y se expanden.

Muestras, talleres, lecturas, debates, proyecciones y presentaciones de libros componen una agenda intensa y poderosa, con propuestas para todas las edades. A continuación, la programación completa de febrero, para elegir qué mundos venir a habitar y compartir.

Grilla completa:

Taller de dibujo para adolescencias con Andrés Lozano

En este taller vamos a desarrollar el dibujo en distintos estilos (realista, cartoon, manga y cómic). Trabajaremos figura humana y animal, diseño de personajes, luz, sombra y color con diversos materiales.

📅 Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, 14:30 a 16:00 hs

Edad: +12, $45.000.

📩 Inscripción: [email protected]

Desde el río hasta el mar. Encuentros por Palestina

Exposición de fotos, cine debate, fanzines y charla con autores de Gaza.

Desde 2019, el proyecto Gaza Habibti reúne relatos visuales palestinos que hoy dialogan con la pérdida, la resistencia y la esperanza.

📅 9 y 10 de febrero, 17:00 hs.

🎟️ Entrada libre y gratuita



Escritura -Taller intensivo para proyectos en desarrollo

Un espacio de lectura, análisis y seguimiento personalizado para proyectos de novela, cuentos, poesía o crónica a cargo de los escritores Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa.

📅 Martes 11 y 25 de febrero, 18:00 a 21:00 hs.

$50.000

📩 Inscripción: [email protected]



📷 Aproximación a la fotografía japonesa

Charla introductoria a cargo de Lucía Luna sobre poéticas niponas, contextos históricos y estéticos: territorio, memoria, guerra, colectivos y autobiografía en la fotografía japonesa.

📅 Viernes 13 de febrero, 16:00 a 19:00 hs

$25.000

📝 Info e Inscripción.



📖 Lectura y escritura

La ballena luminosa. Moby Dick al derecho / al revés

Tres encuentros con Iosi Havilio de lectura, escritura y discusión entre Moby Dick de Herman Melville y Autobiografía de un pulpo de Vinciane Despret.



📅 Sábados 14, 21 y 28 de febrero, 10:30 a 13:00 hs.

$60.000

📝 Info e Inscripción.

🎬 Proyección

The Love Witch (2016) de Anna Biller.

Especial Día de los Enamorados con tarot, narración y cine de terror a cargo del ciclo Show de Muertos.

📅 Sábado 14 de febrero, 20:00 hs.

🎟️ Entrada: $3.000. Comprar.



Poesía

Ciclo Clericó

👤 Leen Tomás Rodríguez, Maité Molina, Yael Bernat Aguirre, Nati Bonino, Camila Pastorini Vaisman, Gastón Domínguez, Pablo Antonelli y Guido Rumitti

📅 Viernes 20 de febrero, 20:00 hs.

🎟️ Actividad libre y gratuita.

Artes visuales

Fotosensible. Taller de cianotipia

Espacio de exploración de esta técnica fotográfica histórica con Gabi Carou. Proceso técnico, referentes y experimentación.

📅 Viernes 20/2 · 17:00 a 19:00 hs

📅 Sábado 21/2 · 11:00 a 13:00 hs

Valor: $50.000 (materiales incluidos)

📝 Inscripción



Encuentros

de Filosofía Salvaje

Encuentro de lectura y discusión coordinado por Santiago Díaz.

📅 Sábado 21 de febrero · 18:00 a 20:00 hs

🎟️ A la gorra

📩 Consultas: [email protected]

Literatura

Presentación de Naufragios futuros, de Jorge Pittaluga

Cuatro relatos donde ciencia ficción, tiempo y fantasía se entrelazan en mundos en transformación. El autor presentará el libro junto a Evangelina Aguilera.



📅 Sábado 27 de febrero · 18:00 hs

🎟️ Actividad libre y gratuita.

Filosofía

Lectura colectiva de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari.

Seminario de lectura anual. Coordinado por Santiago Díaz.

📅 Inicia: Sábado 28 de febrero · 18:00 a 20:00 hs

💰 A la gorra

📩 Consultas: [email protected]

Cine

Christiane F. (Uli Edel, 1981)Proyección en 16mm a cargo de Cineclub Dynamo

📅 Sábado 28 de febrero · 20:30 hs

🎟️ Entrada: $3.000

¡Se agradece toda difusión!

https://elgranpez.com.ar/agenda/

Contacto el Gran Pez: 2233125696