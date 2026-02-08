De Palestina a Japón: febrero abre mundos creativos en El Gran Pez
La librería marplatense presenta durante todo el mes una agenda cultural diversa que incluye talleres, exposiciones, charlas, lecturas, proyecciones y presentaciones literarias, con propuestas para distintas edades y disciplinas, a través de actividades presenciales coordinadas por artistas, escritores y docentes invitados, con el objetivo de generar cruces entre lenguajes, territorios y experiencias creativas.
Febrero llega a la librería El Gran Pez con una programación que cruza territorios, lenguajes y sensibilidades: del dibujo a la escritura, de la fotografía al cine, de la filosofía a la poesía. Durante todo el mes, la librería se transforma en un espacio donde los mundos creativos se encuentran, dialogan y se expanden.
Muestras, talleres, lecturas, debates, proyecciones y presentaciones de libros componen una agenda intensa y poderosa, con propuestas para todas las edades. A continuación, la programación completa de febrero, para elegir qué mundos venir a habitar y compartir.
Grilla completa:
Taller de dibujo para adolescencias con Andrés Lozano
En este taller vamos a desarrollar el dibujo en distintos estilos (realista, cartoon, manga y cómic). Trabajaremos figura humana y animal, diseño de personajes, luz, sombra y color con diversos materiales.
📅 Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, 14:30 a 16:00 hs
Edad: +12, $45.000.
📩 Inscripción: [email protected]
Desde el río hasta el mar. Encuentros por Palestina
Exposición de fotos, cine debate, fanzines y charla con autores de Gaza.
Desde 2019, el proyecto Gaza Habibti reúne relatos visuales palestinos que hoy dialogan con la pérdida, la resistencia y la esperanza.
📅 9 y 10 de febrero, 17:00 hs.
🎟️ Entrada libre y gratuita
Escritura -Taller intensivo para proyectos en desarrollo
Un espacio de lectura, análisis y seguimiento personalizado para proyectos de novela, cuentos, poesía o crónica a cargo de los escritores Sebastián Chilano, Mauro De Angelis y Jorge Chiesa.
📅 Martes 11 y 25 de febrero, 18:00 a 21:00 hs.
$50.000
📩 Inscripción: [email protected]
📷 Aproximación a la fotografía japonesa
Charla introductoria a cargo de Lucía Luna sobre poéticas niponas, contextos históricos y estéticos: territorio, memoria, guerra, colectivos y autobiografía en la fotografía japonesa.
📅 Viernes 13 de febrero, 16:00 a 19:00 hs
$25.000
📝 Info e Inscripción.
📖 Lectura y escritura
La ballena luminosa. Moby Dick al derecho / al revés
Tres encuentros con Iosi Havilio de lectura, escritura y discusión entre Moby Dick de Herman Melville y Autobiografía de un pulpo de Vinciane Despret.
📅 Sábados 14, 21 y 28 de febrero, 10:30 a 13:00 hs.
$60.000
📝 Info e Inscripción.
🎬 Proyección
The Love Witch (2016) de Anna Biller.
Especial Día de los Enamorados con tarot, narración y cine de terror a cargo del ciclo Show de Muertos.
📅 Sábado 14 de febrero, 20:00 hs.
🎟️ Entrada: $3.000. Comprar.
Poesía
Ciclo Clericó
👤 Leen Tomás Rodríguez, Maité Molina, Yael Bernat Aguirre, Nati Bonino, Camila Pastorini Vaisman, Gastón Domínguez, Pablo Antonelli y Guido Rumitti
📅 Viernes 20 de febrero, 20:00 hs.
🎟️ Actividad libre y gratuita.
Artes visuales
Fotosensible. Taller de cianotipia
Espacio de exploración de esta técnica fotográfica histórica con Gabi Carou. Proceso técnico, referentes y experimentación.
📅 Viernes 20/2 · 17:00 a 19:00 hs
📅 Sábado 21/2 · 11:00 a 13:00 hs
Valor: $50.000 (materiales incluidos)
📝 Inscripción
Encuentros
de Filosofía Salvaje
Encuentro de lectura y discusión coordinado por Santiago Díaz.
📅 Sábado 21 de febrero · 18:00 a 20:00 hs
🎟️ A la gorra
📩 Consultas: [email protected]
Literatura
Presentación de Naufragios futuros, de Jorge Pittaluga
Cuatro relatos donde ciencia ficción, tiempo y fantasía se entrelazan en mundos en transformación. El autor presentará el libro junto a Evangelina Aguilera.
📅 Sábado 27 de febrero · 18:00 hs
🎟️ Actividad libre y gratuita.
Filosofía
Lectura colectiva de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari.
Seminario de lectura anual. Coordinado por Santiago Díaz.
📅 Inicia: Sábado 28 de febrero · 18:00 a 20:00 hs
💰 A la gorra
📩 Consultas: [email protected]
Cine
Christiane F. (Uli Edel, 1981)Proyección en 16mm a cargo de Cineclub Dynamo
📅 Sábado 28 de febrero · 20:30 hs
🎟️ Entrada: $3.000
¡Se agradece toda difusión!
https://elgranpez.com.ar/agenda/
Contacto el Gran Pez: 2233125696
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión