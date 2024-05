Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, se refirió al “boom” de la producción de libros digitales a raíz de la pandemia, a pesar de que cuestionó su funcionamiento en Argentina, y el dominio en cantidad de las librerías en el país por sobre otros países de Latinoamérica, al mismo tiempo que defendió el valor de los libros físicos.

En principio, justificó el precio de los libros y los comparó con otros objetos: “Estamos en una situación compleja. No coincido con que los libros estén caros; son un bien de tercera o cuarta necesidad. Entonces, en un país en el que la gente no se puede alimentar bien, no llega a pagar un alquiler o tiene problemas para pagar el transporte público, comprar un libro se transforma en un lujo. Pero si lo pensamos con respecto a los otros bienes, para un regalo un libro termina resultando barato”.

Si bien en la entrevista con “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) reconoció que un libro por 20 o 30 mil pesos “suena como un montón de plata”, aclaró que “la realidad es que si uno va a comprar una camisa, una remera o un saco, que es para toda la vida como un libro, ahí también tenemos ventaja”.

EL DILEMA ENTRE EL FÍSICO Y EL DIGITAL

Más allá de que los valores son diferentes y pueden causar cierta inclinación por un libro digital, Pampín explicó que “la pandemia causó que el mercado de los iPad´s creciera a pasos agigantados” y entendió que “vino para instalarse, algo que en Argentina venía más lento y la pandemia hizo que nos acostumbremos”.

“Las publicaciones digitales están entre un 30 y 50 por ciento de lo que es el valor del libro al público. Lo que ocurre en Argentina es que todavía es un mercado muy pequeño por infinitas limitaciones, desde los métodos de pago o porque no tenés el lector adecuado, ya que el teléfono no es la experiencia más cómoda hasta la conexión de Internet. Los lectores vienen con lo que se llama tinta electrónica y los teléfonos reflejan luces, y da un efecto extraño. Y quién saca el teléfono o un dispositivo electrónico en el colectivo o el tren”, reflejó las problemáticas de los argentinos a la hora de optar por un libro digital.

BOOM EN LA PRODUCCIÓN DIGITAL

Asimismo, el presidente del organismo reveló que venían de “una producción muy baja” y que “en los últimos 4 o 5 años se quintuplicó”, a lo que era previo a la pandemia, en 2018 o 2019. Para él se debió a “la diversificación del mercado, la forma de mostrar las cosas y a nosotros, como editores y productores del contenido, de llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestros libros”.

En ese sentido, aseguró que “el punto de quiebre” se originó en la pandemia, cuando vieron que “la producción de libros digitales era mínima y empezaron a tomar una caracterización mayor”. Según el editor, "en 2016 se publicaban poco más del 40% de los libros en digital y ahora el 65%" y afirmó que hay publicaciones que sólo se hacen en digital, “una serie de cambios que fueron adoptados por el mercado”.

ARGENTINA, EL PAÍS LATINOAMERICANO CON MÁS LIBRERÍAS

“Respecto a 2019, en cuanto a producción de libros, el mercado tiene un 25% menos y con respecto a 2016, estamos en un 40% menos. El mercado se está achicando y toma otras formas. Argentina tiene 1100 librerías en todo el país, que por millón de habitantes es la más alta de Latinoamérica. Más allá de las distancias y las cuestiones logísticas, Argentina tiene una red de librerías muy grande”, expresó.

Y acerca de cómo impacta la crisis económica a la producción, indicó que el factor “más afectado” es el papel, ya que en los últimos dos años “duplicó el alza de la inflación y está manejado por los grandes monopolios". La situación es compleja e “inexplicable”, al ver que “en cualquier lugar del mundo el kilo se conseguía entre $1,50 y $2,50 dólares, en Argentina a $3,50 o $4,50”, de acuerdo a Pampín, quien transmitió el enojo de las editoriales nacionales.