Librerías: menos ventas y nuevas estrategias para sostenerse
El sector atraviesa una fuerte caída del consumo, con negocios que buscan reinventarse para seguir abiertos en un contexto económico adverso.
Las librerías argentinas enfrentan un escenario complejo marcado por la baja del consumo y el deterioro del poder adquisitivo. En los últimos meses, el sector registró una caída significativa en las ventas, lo que obligó a comerciantes y editoriales a adaptarse para sostener la actividad.
Según referentes del rubro, las editoriales acumulan descensos superiores al 30%, mientras que en las librerías la baja ronda el 20%, reflejando el impacto directo de la crisis económica en los hábitos de compra.
En este contexto, muchos lectores priorizan gastos esenciales y relegan la compra de libros, lo que repercute en toda la cadena comercial. Incluso dentro del sector hay diferencias: algunas distribuidoras logran sostenerse mejor gracias a cambios en la oferta y en los precios, mientras que otros actores enfrentan mayores dificultades.
Frente a este panorama, las librerías apelan a distintas estrategias para sobrevivir. Desde promociones y descuentos hasta la diversificación de productos o la organización de actividades culturales, el objetivo es atraer público y sostener el vínculo con los lectores.
A pesar de la caída, el rol de las librerías como espacios culturales sigue siendo clave. Más allá de la venta, funcionan como puntos de encuentro, recomendación y circulación de ideas, lo que les permite mantener cierta vitalidad incluso en momentos económicos adversos.
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