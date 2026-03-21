Las librerías argentinas enfrentan un escenario complejo marcado por la baja del consumo y el deterioro del poder adquisitivo. En los últimos meses, el sector registró una caída significativa en las ventas, lo que obligó a comerciantes y editoriales a adaptarse para sostener la actividad.

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Según referentes del rubro, las editoriales acumulan descensos superiores al 30%, mientras que en las librerías la baja ronda el 20%, reflejando el impacto directo de la crisis económica en los hábitos de compra.

En este contexto, muchos lectores priorizan gastos esenciales y relegan la compra de libros, lo que repercute en toda la cadena comercial. Incluso dentro del sector hay diferencias: algunas distribuidoras logran sostenerse mejor gracias a cambios en la oferta y en los precios, mientras que otros actores enfrentan mayores dificultades.

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Frente a este panorama, las librerías apelan a distintas estrategias para sobrevivir. Desde promociones y descuentos hasta la diversificación de productos o la organización de actividades culturales, el objetivo es atraer público y sostener el vínculo con los lectores.

A pesar de la caída, el rol de las librerías como espacios culturales sigue siendo clave. Más allá de la venta, funcionan como puntos de encuentro, recomendación y circulación de ideas, lo que les permite mantener cierta vitalidad incluso en momentos económicos adversos.

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