Mar del Plata será sede desde este martes 29 de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, que tendrá su apertura a las 17.30 en el Museo MAR, ubicado en López de Gomara y la costa.

Ads

Puede interesarte

La jornada inaugural comenzará con la proyección del cortometraje “Catalogue of noses”, de Josie Andrews, y continuará con el largometraje “Edie Arnold is a loser”, dirigido por Megan Rico y Kade Atwood.

El festival tendrá como sedes, además del Museo MAR, la Sala Nachman, ubicada en Boulevard Marítimo 2280, y El Galpón de las Artes, en Jujuy 2755. Todas las funciones serán con entrada gratuita, con excepción de las propuestas que contemplen una colaboración solidaria.

En esta edición se exhibirán 104 producciones, de las cuales 23 son nacionales y 81 extranjeras. Uno de los principales atractivos será la Competencia Internacional de Cortos, integrada por 24 trabajos que serán evaluados por los realizadores Matías Dinardo y Diego Ercolano y la periodista Nancy Jiménez.

El jurado también estará a cargo de definir el Mejor Corto Argentino en Exhibición, premio otorgado por Pochoclo Rental. A su vez, el público podrá participar con su voto y elegir su producción favorita dentro de la competencia internacional.

Ads

La programación de largometrajes se completará con “Honeyjoon”, de Lilian T. Mehrel; “O filho da puta”, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra y Sávio Leite; “Yesterday island”, de Sam Voutas; “Out of order”, de Guy Jacobson; y “She’s the he”, de Siobhan McCarthy.

Entre las propuestas especiales se destaca además el regreso de Pablo Conde, exdirector artístico y programador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, quien volverá a presentar su tradicional “Noche alucinante”. La sección tendrá funciones el 2 y 3 de octubre a las 21.30 en El Galpón de las Artes, con la proyección de “El Imperio”, de Bruno Dumont, y “Ebony & Ivory”, de Jim Hosking. En ambos casos, el acceso será mediante colaboración solidaria.

El 12° FUNCINEMA también contará con secciones dedicadas a documentales, cortometrajes españoles y argentinos, animaciones para adultos y para todo público, cortos europeos, comedias románticas, humor político y la sección WTF, entre otras propuestas.

Ads

El festival es organizado por el staff del sitio marplatense FUNCINEMA y cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la declaración de interés turístico y cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).