Evelyn Marzoa

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Brigitte Bardot habría cumplido este lunes 92 años. Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, la mujer que se convirtió en uno de los grandes símbolos del cine europeo murió el 28 de diciembre de 2025, a los 91 años, en La Madrague, la casa de Saint-Tropez que durante décadas funcionó como su refugio frente a la fama.

Sus últimos meses estuvieron marcados por problemas de salud. A fines de noviembre había regresado a su casa después de una internación en Toulon y una intervención quirúrgica. En aquellos días, mientras permanecía en convalecencia, pidió tranquilidad y privacidad a quienes seguían con preocupación las noticias sobre su estado. Más tarde, su esposo, Bernard d'Ormale, reveló que Bardot atravesaba un cáncer y sufría fuertes dolores de espalda que llegaron a agotarla incluso cuando permanecía acostada.

Pero hubo algo que no abandonó. Según relató d'Ormale, se mantuvo consciente y preocupada por los animales hasta el final. Apenas dos semanas antes de su muerte, la fundación que lleva su nombre todavía difundía públicamente su rechazo al sacrificio masivo de ganado sano en Francia. Era la misma lucha que había elegido décadas atrás, cuando dejó definitivamente las cámaras para convertirse en una de las voces más reconocidas de la protección animal.

La madrugada del 28 de diciembre murió en su propia cama, acompañada por su marido y sus gatos. D'Ormale contó después que dormía a su lado cuando la escuchó pronunciar “Pioupiou”, el apodo íntimo que ambos utilizaban. Poco después advirtió que había dejado de respirar. Así terminó, lejos de los flashes que alguna vez la persiguieron, la vida de una mujer que había elegido pasar sus últimos años rodeada de naturaleza y animales.

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Bardot también había pensado en lo que ocurriría cuando ella ya no estuviera. En uno de sus últimos mensajes para la publicación de su fundación dejó claro que confiaba en quienes continuarían su tarea y aseguró que “el combate continuará, conmigo o sin mí”. La organización mantiene actualmente su actividad y sostiene el trabajo iniciado por la actriz hace cuatro décadas.

Durante años también había expresado su deseo de descansar en La Madrague, cerca de los animales y del lugar que consideraba su verdadero hogar. Finalmente fue sepultada el 7 de enero de 2026 en el cementerio marino de Saint-Tropez. Su marido explicó posteriormente que nunca se había realizado el pedido administrativo necesario para enterrarla en la propiedad y que ambos habían considerado las dificultades que supondría convertir aquel espacio privado en un lugar de peregrinación.

Hoy, en el día en que habría cumplido 92 años, su recuerdo excede a la estrella. Bardot pasó de ser uno de los rostros más fotografiados del siglo XX a elegir una existencia cada vez más apartada, con una prioridad que mantuvo hasta sus últimos días: que la fama que alguna vez la rodeó siguiera sirviendo, incluso después de su muerte, para proteger a los animales.

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