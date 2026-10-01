Fer Dente, director de Hairspray, habló sobre las expectativas por la llegada del musical a Mar del Plata y destacó especialmente las características del Teatro Tronador BNA, donde la obra se presentará durante la temporada de verano.

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“Las expectativas son altísimas, sobre todo porque queremos poder darle al público marplatense y todas las personas que vengan acá a veranear, a vacacionar o estén de paso, un espectáculo tan maravilloso como el que pudimos concebir en el Teatro Coliseo en Capital”, sostuvo Dente.

El director recorrió el Teatro Tronador y se mostró sorprendido por las características de la sala y el escenario. “Está pensado de una manera maravillosa. O sea, le va a quedar, es una caja de bombones divina para Hairspray. Estaba parado ahí y dije: Dios mío, la gente no sabe lo que va a vivir cuando venga acá”, afirmó.

En ese sentido, Dente consideró que la propuesta del musical tendrá una conexión especial con quienes lleguen a Mar del Plata durante el verano. “La verdad que Hairspray es una fiesta y creo que la génesis entre la obra y el estado de ánimo en el que está la gente de vacaciones y cuando está acá, va a ser, no sé, imbatible”, señaló. Y anticipó: “Va a ser una bomba para el verano de la temporada”.

Respecto de la adaptación de una obra con una extensa trayectoria internacional, Dente explicó que decidieron mantener la historia y confiar en los temas universales que atraviesan la trama. “La obra nosotros no la tocamos para que suene actual. La obra sucede donde sucede, en Baltimore, en Estados Unidos, pero eso es como la trama del trasfondo de toda la historia”, explicó.

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En ese marco, destacó cuestiones como “el querer pertenecer, el sentir que uno tiene que transar con quien uno es para pertenecer, la discriminación, los sueños, el querer que no es tarde para cambiar y todo ese universo que está ahí, que está a través de la historia de Hairspray”.

Dente también resaltó el trabajo del elenco, encabezado por Veto, y aseguró que una de las cuestiones que más lo conmueve es observar la reacción del público frente al nivel artístico de la compañía.

“El elenco con Veto a la cabeza es muy conmovedor, ver el nivel de talento y compromiso y precisión con el que esta compañía lleva adelante la obra”, afirmó. “Es abrumador el talento que tienen, de verdad uno es como aplauso cerrado a cómo hacen lo que hacen”, agregó.

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El director también habló sobre su experiencia detrás del escenario y contó que Hairspray es el quinto musical que dirige en menos de cuatro años. “Para mí fue un traspaso muy orgánico. El teatro siempre fue mi lugar arriba, abajo, al costado, siempre voy a estar ahí”, sostuvo.

Y dejó una frase que resume su vínculo con la actividad teatral: “Siempre que el teatro me siga aceptando, como digo yo, lo único que quiero al final del día es que el teatro me quiera”.

La temporada en Mar del Plata tendrá además un significado especial para Dente, ya que será su primera experiencia teatral de verano en la ciudad. “Tengo mucha ilusión de que es mi primera temporada en Mar del Plata, nunca hice, entonces me da mucha ilusión que sea Hairspray el proyecto con el que vengo”, afirmó.

Hairspray tendrá su estreno en Mar del Plata los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Tronador BNA. Luego, continuará desde el 6 de enero hasta el 31 de enero, de miércoles a domingo a las 21.

“Venimos con algo que ojalá la gente disfrute tanto como se la viene disfrutando en Capital porque para nosotros es realmente hermosa y es una fiesta y es algo como ideal para venir en familia, con amigos, en pareja, solos”, concluyó Dente.