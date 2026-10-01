El Gran Pez tendrá durante octubre una agenda con distintas actividades culturales que incluirán cine, literatura, música, dibujo y escritura creativa. Entre las propuestas se destacan dos encuentros vinculados directamente con el mundo audiovisual: una charla sobre diseño de vestuario y un taller intensivo de guion y escritura creativa.

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La primera actividad será este viernes 2 de octubre, a las 18, con la charla abierta y gratuita “El personaje vestido. Del guion al personaje”, a cargo de la diseñadora de vestuario Paula Chiappetta. El encuentro permitirá conocer cómo se construye el vestuario para una producción cinematográfica y audiovisual y qué papel cumple en la construcción de los personajes.

Durante la charla se abordará cómo leer un guion desde el vestuario, qué información permite encontrar sobre un personaje y cómo se construye una identidad visual. También se trabajará sobre la relación entre vestuario, dirección, arte, fotografía y actuación.

Chiappetta es diseñadora de vestuario para cine, teatro y publicidad. Se formó en el Teatro Colón y en la Escola Massana de Barcelona y participó de producciones nacionales e internacionales junto a directores como Alejandro González Iñárritu, Tarsem Singh y Cesc Gay. Entre sus trabajos se encuentran Biutiful, Merlí y La vida misma. La actividad será en El Gran Pez Libros, con entrada libre y gratuita.

La segunda propuesta será el sábado 10 de octubre, de 14 a 20, con “Una historia sencilla. Taller de guion y escritura creativa”, una jornada intensiva coordinada por el escritor Esteban Prado y la productora audiovisual Oriana Castro en el Centro Provincial de las Artes – Teatro Auditorium. La actividad propone recorrer distintos espacios del teatro para utilizarlos como punto de partida en la creación de historias cinematográficas.

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El taller comenzará con una visita guiada y continuará con consignas de escritura y reescritura para trabajar sobre personajes, situaciones, conflictos, locaciones, tratamientos y escenas. “Se trata de poner en práctica herramientas de guion y de experimentar con nuestro patrimonio arquitectónico. El Teatro Auditorium será protagonista de la experiencia de escritura”, explicaron sus coordinadores.

La actividad tendrá 12 cupos, será gratuita y requerirá inscripción previa. Está destinada a estudiantes de Letras de la UNMdP, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual y público general interesado en el guion y la escritura creativa.

Además, durante octubre El Gran Pez tendrá propuestas de literatura, cine, música experimental y encuentros culturales. El 3 de octubre se realizará Ponte di Parole, con lecturas de Valentina Misgur y Simone Metalli; ese mismo día se proyectará en 16mm Los tallos amargos (1956), de Fernando Ayala, como parte del Cineclub Dynamo.

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La agenda continuará el 8 de octubre con Puppet Master (1989), de David Schmoeller, presentada por Noelia Custodio y proyectada en VHS; el 10 de octubre habrá una función de Matrix (1999), de Lana Wachowski y Lily Wachowski; el 14 se realizará un encuentro de dibujo y juego; y el 17 habrá una nueva edición de Encuentros de Filo Salvaje y una proyección de Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World.

Hacia el cierre del mes se sumarán actividades literarias y musicales: el 22 de octubre será el turno de El fondo del mar y otros cuentos aterradores, de Mario Méndez; el 23 llegará Ual·la!, una propuesta de arte sonoro, música experimental y humor; el 30 se presentará Colección de Eventos Extraños, con Camila Pastorini Vaisman y orquesta; y el 31 habrá una actividad sorpresa a cargo de HWARANG, editorial especializada en literatura coreana.