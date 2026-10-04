​Por Marcelo Gobello

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​Nacida en el seno de una familia de clase media de Port Arthur, Texas, desde muy pequeña se sintió inclinada al blues, nada muy común para una chica blanca que va a una secundaria privada. Sus preferidos son Leadbelly y Bessie Smith, de quienes captará su intensidad y dolor como muy pocos intérpretes (del color que sean). ​A fines del cincuenta queda atrapada del escritor Jack Kerouac y toda la Beat Generation, se une a un conjunto beatnik, deja a su familia y emprende su vagabundeo "On the road".

En enero de 1963 llega a San Francisco junto a un amigo de Austin, Chet Helms, donde canta en la calle o en los turbios cafés de North Beach, pasando la gorra y viviendo donde puede. Comienza a tomar realmente en serio tanto alcohol como anfetaminas; en el verano del '64 hace un viaje ‘turístico’ a New York, donde conoce la heroína.

​Finalmente regresa a su casa de Port Arthur arrepentida, aparentemente regenerada y con un espantoso estado de salud. Le cuenta a mamá Dorothy que estuvo cantando blues donde la dejaron, que tuvo unos cuantos rollos con otros tantos hombres, que estaba tomando más de lo conveniente y de su accidente de moto, aunque se olvida de las anfetaminas, la aguja, la paliza que recibió en una pelea callejera y los tres días que se pasa entre rejas por robar en una tienda...

Pero Janis sigue cantando (ya nada podía evitárselo) en distintos clubes de Austin y hace que estudia sociología. Mientras considera la posibilidad de incorporarse al grupo tejano The Thirteenth Floor Elevators (máximos exponentes de la psicodelia de garaje americana, liderados por Roky Erickson), Travis Rivers (un enviado de Chet Helms que se había quedado en Frisco y era manager del grupo Big Brother & The Holding Company) la convence de volver a unirse al grupo, ya que estaba gestando toda una nueva movida mucho mejor que la beatnik.

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El 10 de junio de 1966 Janis debuta con los Big Brother en el Avalon de San Francisco y también con el ácido lisérgico. Bajo los expansores efectos del LSD nace el Rock Ácido de la Costa Oeste y el hippismo. Con su mezcla de blues, psicodelia, ragas, rock duro y la impactante voz y escena de Janis, los Big Brother se convierten en uno de los números más fuertes de la bahía, logrando fama internacional después de su consagratoria performance en el Monterrey Pop Festival, donde Janis conmovió hasta a los baffles con su desgarrada versión de "Ball and Chain", un tema de su admirada Big Mama Thornton (de quien tomaría parte de su outfit).

​Justamente durante este festival Janis conocerá a dos artistas negros que también se consagrarían y morirían tan jóvenes como ella: Otis Redding, a quien Janis admiraba profundamente, y Jimi Hendrix, de quien había escuchado poco, haciéndose luego gran amiga.

Pronto los Big Brother se transforman en una mera banda de acompañamiento de la diosa Janis, que ya es una verdadera estrella; y una muy contenta ya que como ella misma señalara: “Es un verdadero timo, gano una fortuna cantando lo que me gusta y siendo exactamente como soy. Hace dos años que me pagan por estar colocada”.

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Finalmente se separa de los Big Brother, graba un disco solista con buenas críticas, Kozmic Blues ('69), y forma una nueva banda, los Full Tilt Boogie.

Su vida privada es un verdadero torbellino, más alcohol, más drogas, su desesperada búsqueda de EL hombre, y la triste sensación de soledad que la embarga cuando no está sobre el escenario: “...Lo único que tengo es el público, y esa es toda mi vida. No tengo nada más”. Y sucede lo peor, comienza a resentirse su actuación en vivo ocasionalmente, ya sea por depresión o por estar demasiado dada vuelta. La revista Rolling Stone (marzo del '69) lanza una crítica atroz de una presentación suya en el Fillmore y pone en la tapa: “Janis, ¿la Judy Garland del rock?”.

​En todo caso Janis sería la Billie Holiday del rock, hasta ronroneaban parecido. Fue la cantante femenina más intensa que haya dado el rock, gimiendo, aullando, gritando y suspirando sus blues desde lo más profundo de su alma, desde el centro mismo de su dolor. Aunque muchas quisieron seguir sus pasos, como por ejemplo Kathy McDonald o más para acá Beth Hart, lo suyo es inimitable. Extrañamente quien mejor supo adaptar cosas de Janis a su interpretación vocal fue un hombre, el señor Robert Plant de Led Zeppelin.

​El 4 de octubre de 1970, a la 1:40 de la madrugada, completamente borracha y sola en su habitación del Landmark Hotel, Janis se aplica su última dosis de heroína y muere; exactamente quince días después de la muerte de Jimi Hendrix. Tenía 27 años.

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​En una entrevista dada durante su única gira europea la propia Janis Joplin explicó con sus palabras la vivencia física y emocional que significaba cantar para su público:

“Cuando canto, no pienso. Sólo cierro los ojos y siento, me siento bien. Es realmente como una fiebre, ¿sabés lo que quiero decir?, es como un momento intenso. Cuando desaparece, es como si pudieras recordarlo, pero no podés ser consciente de él hasta que volvés a vivirlo. Entonces ahí está otra vez. Es como un gran momento ¿sabés? Yo no puedo hablar de mis canciones, estoy dentro de ellas. Pero cuando canto siento, bueno, como cuando el primer amor. Es más que sexo, ya conozco eso. Es ese punto que dos personas pueden llegar a llamar amor, como cuando tocas realmente a alguien por primera vez, pero es gigantesco, multiplicado por todo el público. Siento escalofríos, extrañas sensaciones recorriéndome el cuerpo, es una experiencia suprema emocional y física. En los cuarenta o cincuenta minutos que estoy ahí afuera es cuando me ocurre. Vivo por esa hora en el escenario. Está llena de sensaciones, es una fiebre, cariño...”

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