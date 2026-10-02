Ricardo Soulé, líder histórico de Vox Dei y una de las figuras fundamentales del rock argentino, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. El músico había atravesado en los últimos meses problemas de salud y días atrás había comunicado a través de sus redes sociales que se tomaría un descanso de los escenarios.

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La noticia fue confirmada por su hija Vicky Soulé, también cantante, quien informó que su padre falleció a las 6.43 de la mañana. Sus familiares lo encontraron sin vida durante las primeras horas de este viernes.

Soulé dejó una obra fundamental para la música argentina. Como integrante de Vox Dei fue protagonista de una de las etapas fundacionales del rock nacional y compuso “Presente”, una de las canciones más reconocidas de la banda y un clásico que trascendió generaciones.

Además, fue el principal impulsor y compositor de “La Biblia”, considerada la primera ópera rock argentina. La obra fue publicada por Vox Dei en 1971 y se convirtió en uno de los trabajos más emblemáticos de la historia del rock argentino, con una propuesta musical y conceptual que marcó a distintas generaciones de músicos.

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, Soulé desarrolló una extensa trayectoria tanto junto a Vox Dei como en su etapa solista. Su vínculo con la música comenzó desde muy joven y estuvo marcado por una búsqueda artística que combinó el rock con distintas influencias musicales.

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La familia evalúa realizar el velatorio en la Municipalidad de Quilmes, aunque al momento de conocerse la noticia todavía no había confirmación definitiva. Soulé mantuvo durante gran parte de su vida un fuerte vínculo con el sur del conurbano bonaerense, donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

Con su muerte desaparece una de las figuras centrales de la primera generación del rock argentino, pero queda una obra que incluye canciones y composiciones que continúan formando parte de la memoria musical del país.

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