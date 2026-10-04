Dyango volvió a demostrar que, a los 86 años, mantiene intactas las ganas de jugar con la música y sorprender a su público. El artista español abandonó por un momento los grandes escenarios para convertirse en un cantante callejero prácticamente irreconocible.

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La escena tuvo lugar en la zona de Pueyrredón y Mitre, en el barrio porteño de Balvanera, cerca de Once. Para pasar inadvertido, el intérprete recurrió a una larga barba, peluca, gorro y anteojos oscuros y comenzó a cantar en medio del movimiento cotidiano de Buenos Aires.

El propio Dyango compartió posteriormente imágenes de la experiencia en sus redes sociales y resumió la iniciativa con una frase: “Seguir jugando siempre, como un niño… de 86 años”.

La aparición se produjo en el marco de una nueva visita del artista a la Argentina, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace décadas y al que ha señalado como un lugar fundamental para el desarrollo de su carrera artística.

La sorpresa callejera antecede a una serie de presentaciones que el cantante tiene previstas en el país como parte de “Su Amigo Dyango Tour, Un Poco Más”. Este domingo 4 de octubre tiene programado un show en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, escenario al que regresará el miércoles 7.

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El recorrido tendrá además una parada especialmente esperada por el público marplatense: el domingo 11 de octubre, Dyango se presentará en el Teatro Radio City de Mar del Plata, antes de continuar con otras fechas de su gira argentina.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el intérprete continúa activo sobre los escenarios. Esta vez, sin embargo, eligió dejar momentáneamente de lado las luces de los teatros y mezclarse entre la gente: disfrazado y de incógnito, una de las voces históricas de la canción romántica convirtió una calle de Buenos Aires en su escenario.

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