Axel se presentará este sábado 10 de octubre en el Radio City de Mar del Plata, en el marco de su nueva gira, con un espectáculo que recorrerá distintas etapas de sus 25 años de carrera musical. El cantante adelantó que el show tendrá una nueva puesta en escena, nuevas visuales y nuevos arreglos, además de incluir los clásicos de su trayectoria y canciones más recientes.

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“Los clásicos míos en el show están todos. Amo, Te voy a amar, Celebra la vida, Afinidad, Tu amor por siempre, Somos uno, Miradas, Me puedes de punta a punta, Quédate. Están todos, todos, más lo nuevo”, explicó Axel al referirse al repertorio que prepara para su presentación.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y media y, según adelantó el artista, contará con una renovación en distintos aspectos de la puesta. “El show de este sábado en el Radio City tiene nueva visual, nueva puesta en escena, nuevos arreglos. Un show largo”, señaló.

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Axel también destacó el vínculo que mantiene con el público marplatense, al que diferenció por la manera en que acompaña sus canciones durante los conciertos. “Mar del Plata tiene un público que es de los pocos públicos que cuando estoy cantando. Gritan tanto o cantan tan fuerte que la membrana del tímpano te vibra adentro”, contó.

En ese sentido, aseguró que disfruta especialmente la participación del público durante sus presentaciones. “Me encanta que la gente cante conmigo de principio a fin las canciones”, expresó.

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La relación de Axel con Mar del Plata tiene además una larga historia. El cantante recordó que entre 2009 y 2019 se presentó durante diez años consecutivos en la ciudad, especialmente durante la última semana o los últimos días de enero.

“Siempre iba a tocar ahí en algún lugar, en el Paseo Hermitage, Las Toscas o algún lugar en la playa por ahí. Y siempre la cantidad de gente era inmensa. La vez que menos gente hubo, había 80 mil personas. Era una locura”, recordó sobre aquellos conciertos gratuitos de verano.

El artista también recordó su primer acercamiento a Mar del Plata durante su infancia, cuando viajó junto a sus padres y sus cuatro hermanos. Según relató, la familia no podía afrontar el costo de un hotel y terminó durmiendo dentro de un Falcon Rural durante aquella visita.

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“Como no podíamos pagar un hotel, dormimos los 6 en el Falcon Rural”, contó Axel. La visita estuvo acompañada por una fuerte lluvia y terminó con la familia comiendo churros antes de regresar a La Lucila del Mar.

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Durante la entrevista, el cantante también habló sobre su carrera y recordó que desde adolescente soñaba con dedicarse a la música. Contó que a los 13 años, cuando una profesora les pidió a sus compañeros que dijeran qué querían ser de grandes, respondió que quería convertirse en un cantante famoso.

“Yo soñaba mucho, yo quería vivir de la música”, recordó. Con el paso de los años, alcanzó una trayectoria que incluyó diez discos de estudio, presentaciones en distintos países de Latinoamérica y colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz.

Axel también adelantó que actualmente trabaja en un nuevo disco, previsto para fin de año o comienzos del próximo. Explicó que durante el proceso de composición suele escuchar sus propias canciones de manera constante para modificarlas y perfeccionarlas, pero que una vez que comienza las giras prefiere escuchar otros artistas.

Entre sus influencias mencionó al pop británico y artistas como Coldplay, The Beatles, Queen y The Police, además de cantautores como Billy Joel y Elton John. Del ámbito latinoamericano destacó a Fito Páez y Alejandro Lerner.

Sobre el concierto que ofrecerá en Mar del Plata, Axel anticipó una propuesta que buscará atravesar diferentes estados emocionales. “Es una montaña rusa de emociones. Hay momentos de euforia, como momentos de mucha reflexión, hay mucha palabra, hay momentos de nostalgia, ausencia, distancia, amor, desamor, hay de todo un poco”, describió.

Con una puesta renovada y un repertorio que combina sus clásicos con material más reciente, Axel volverá así a encontrarse con el público marplatense este sábado 10 de octubre en el Radio City.