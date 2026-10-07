El cantante y compositor Piero De Benedictis murió a los 81 años, según se confirmó este miércoles. En los últimos días su estado de salud había generado preocupación y se encontraba atravesando un cuadro delicado.

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Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina cuando era niño y desarrolló en el país la mayor parte de su carrera artística. Con una voz y un estilo reconocibles, alcanzó gran popularidad durante las décadas del 60 y 70 y logró proyectarse también en distintos países de Latinoamérica.

Uno de sus mayores éxitos fue “Mi viejo”, canción que se convirtió en un clásico de la música popular y permaneció vigente durante décadas. Su repertorio también incluyó temas como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Que se vayan ellos”, “Coplas de mi país” y “Llegando, llegaste”.

Una parte importante de su obra estuvo ligada a las problemáticas sociales y políticas de su época. Durante los años 70, varias de sus canciones fueron identificadas con la denominada canción de protesta y alcanzaron una amplia difusión en la región.

Su trayectoria estuvo atravesada además por el exilio durante la última dictadura militar. En 1976 dejó Argentina y se instaló en Europa, para luego regresar al país y retomar paulatinamente su actividad musical.

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Con el paso de los años alternó períodos de mayor exposición pública con etapas alejadas de los escenarios, aunque mantuvo presentaciones y una importante presencia en otros países de América Latina.

Además de su actividad artística, a fines de la década del 90 se desempeñó como subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires.

La muerte de Piero deja una obra asociada tanto a la canción romántica como a la música de contenido social. “Mi viejo”, en particular, se consolidó como una de las composiciones más reconocidas de su carrera y como una canción que trascendió distintas generaciones.

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