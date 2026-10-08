Abel Pintos se prepara para regresar a Mar del Plata con un doble espectáculo que ya despertó una gran expectativa entre sus seguidores. El artista se presentará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, y las entradas para ambas fechas ya se encuentran agotadas.

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Los conciertos marcarán el inicio de la etapa argentina del Buenaventura Tour 2026, una propuesta musical con la que el cantante recorrerá diferentes ciudades del país. El regreso se produce en una nueva etapa artística, caracterizada por la búsqueda de sonidos, composiciones y formas de expresión renovadas.

En una entrevista con la radio La 100 de Mar del Plata, el músico destacó su relación con el público y el especial vínculo que mantiene con el escenario elegido para las presentaciones. “No conozco una sala tan bien como el Teatro Tronador”, aseguró, al referirse a uno de los espacios donde ha compartido numerosos encuentros con sus seguidores.

La nueva gira también estará acompañada por sus lanzamientos recientes, entre ellos “Ibuprofeno”, una canción que representa un cambio en su proceso creativo. Según explicó, después de varios años sin escribir material propio, decidió retomar la composición desde una perspectiva diferente, explorando ideas que anteriormente no hubiera considerado.

El artista contó que durante cuatro años hizo una pausa en la escritura de nuevas canciones, período en el que desarrolló otros proyectos musicales, como su disco de canciones patrias y el álbum de versiones Gracias a la vida. Esa experiencia le permitió regresar a la composición con una mirada renovada sobre su carrera.

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En ese sentido, Abel también reflexionó sobre el acompañamiento que recibe del público desde sus primeros años. “Me siento un privilegiado porque me siento escuchado”, expresó, y destacó que esa conexión trasciende lo estrictamente musical.

Tras las presentaciones en Mar del Plata, el recorrido continuará por otros escenarios del país, con fechas previstas en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén y Bariloche, entre otras ciudades.

Con las dos funciones locales agotadas, el Teatro Tronador se prepara para recibir nuevamente a una de las voces más reconocidas de la música argentina. El 7 y 8 de noviembre, Abel Pintos volverá a encontrarse con sus seguidores marplatenses en dos noches que combinarán las canciones que marcaron su trayectoria con el comienzo de una nueva etapa musical.

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